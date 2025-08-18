El Gobierno foral destina 3,7 millones en subvenciones para federaciones deportivas

El Diario Vasco baztan-bidasoa. Lunes, 18 de agosto 2025, 20:06 Comenta Compartir

El Departamento de Cultura, Deporte y Turismo, a través del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF), ha aprobado dos convocatorias de ayudas destinadas a Federaciones Deportivas de Navarra, con un importe total entre ambas de 3.695.000 euros. En concreto, se trata de dos líneas de ayudas con el objetivo de desarrollar tanto programas ordinarios como programas de rendimiento deportivo, en los dos casos desarrollados entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.

El plazo para presentar solicitudes en el caso de los programas ordinarios estará abierto entre el 19 de agosto y el 3 de octubre, y el trámite podrá realizarse en su correspondiente ficha en el Catálogo de Trámites del Gobierno de Navarra. Por su parte, la convocatoria destinada a programas de rendimiento se ha publicado ya en el Boletín Oficial de Navarra, y el plazo para optar a dichas ayudas estará abierto hasta el 29 de septiembre.

Programas

La convocatoria de programas ordinarios cuenta con una dotación de 2.955.000 euros, destinados a las 44 federaciones deportivas de la Comunidad Foral. De esta cuantía, 2.875.000 euros se destinan a gastos generales y de personal, así como a actividades como Campeonatos Navarros, la organización y participación en Campeonatos Nacionales, la promoción, la formación o la celebración de intercambios deportivos. Además, se contemplan 50.000 euros para indumentaria de las selecciones navarras y 30.000 euros para equipamiento.

La convocatoria de programas de rendimiento deportivo dispone de 740.000 euros para apoyar programas de tecnificación, selecciones y perfeccionamiento. Entre las novedades, se actualizan los rangos de edad de los deportistas participantes, se flexibiliza la incorporación de deportistas de alto rendimiento reconocidos por el Consejo Superior de Deportes y se amplían los plazos para presentar listados en algunas de las modalidades.