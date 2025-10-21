Los ganaderos de Bortziriak no llevarán sus animales a Ferias de Lesaka

A. D. C. baztan-bidasoa. Martes, 21 de octubre 2025, 20:35 Comenta Compartir

Un total de 32 ganaderos de Bortziriak han decidido que no llevarán sus ejemplares a las Ferias de Lesaka en protesta por el rechazo a su petición de trasladar la cita de jueves a viernes.

Los ganaderos de Bortziriak han anunciado que si las ferias de Lesaka se celebran el 20 de noviembre, como están anunciadas, «no vamos a sacar el ganado a la plaza». Adoptaron este acuerdo en la reunión que tuvieron el domingo 19 de octubre, «teniendo en cuenta la actitud de los representantes del Ayuntamiento de Lesaka a lo largo del año».

Los ganaderos dicen que llevan «años, al menos seis, pidiendo cambiar el día de la feria, pero nadie asumía a tiempo el proceso a realizar y cada año se retrasaba un año más la decisión». A principios de este año los ganaderos quisieron iniciar un proceso de cambio de fecha y se dirigieron al Ayuntamiento «con tiempo suficiente para plantear este tema».

Según explican, «en enero tuvo lugar la primera reunión» de los ganaderos con los representantes municipales. Desde entonces han tenido contactos en varias ocasiones, «la mayoría a petición de los ganaderos, pero en diez meses apenas se han dado pasos hacia delante».

En la reunión mantenida en junio, los ganaderos manifestaron que la ordenanza de participación (pendiente de aprobación) establecía que el proceso «no queríamos asumirlo y preferíamos hacer una comisión abierta para que la ciudadanía también participara. Así, en dicha reunión, supuestamente, ambas partes acordamos que se celebraría una comisión de fiestas y que daríamos cuenta de ello en prensa para informar a la ciudadanía sobre el estado de la cuestión»-

En la comisión de fiestas celebrada en septiembre, consideran «vergonzoso» el trato que recibieron. «Dejando en nada lo que se había hablado, insistiendo en que este asunto no era prioritario para el ayuntamiento, o cuestionando la buena fe de algunos de nosotros. Además, señalaban que tuvimos tiempo de organizar la consulta de acuerdo con la ordenanza de participación, pero la realidad es que la ordenanza no se publicó en el Boletín Oficial de Navarra hasta el mes de julio, por lo que mediante este proceso no era posible llegar a tiempo a noviembre». Aseguran que han intentado buscar alternativas. «Finalmente, el ayuntamiento ha dicho que realizará la consulta, pero no será este año. ¿Diez meses no son tiempo suficiente para plantear un proceso adecuado ?», se preguntan. En señal de protesta han acordado no sacar ganado a la plaza el jueves 20 de noviembre y han invitado a los puestos del sector primario «a que se unan a la protesta».