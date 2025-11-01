Este fin de semana se disputa en Igantzi el IrriSarri Bike Enduro

A. D. C. bortziriak. Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

IrriSarri Bike Enduro 2025 se está disputando este fin de semana en el campo del Parque Irrisarri Land de Igantzi, dentro del Sustrails Open Enduro BTT. Será la cuarta y última prueba del campeonato.

Tras realizar los entrenamientos ayer desde las 9.30 h. hasta las 16.30 h., hoy domingo las carreras de adultos se llevarán a cabo desde las 9.00 hasta las 13.00 horas, mientras que la carrera infantil será a las 10.00 h. en el pump track. El inicio será a las 10.40 h.

Este open de enduro está formado por cuatro carreras disputadas en cuatro municipios de Navarra entre los meses de mayo y octubre. Cada evento se celebrará durante un fin de semana entero, el sábado con los entrenamientos y el domingo, con las carreras.

En la carrera infantil de hoy podrán participar los nacidos entre los años 2011-2015 (ambos inclusive) en dos categorías diferentes. Nacidos entre 2011-2014 y sub 12, nacidos entre 2014-2015.