Este fin de semana se disputa en Igantzi el IrriSarri Bike Enduro

Baztan BortziriakEste fin de semana se disputa en Igantzi el IrriSarri Bike Enduro
Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:28
IrriSarri Bike Enduro 2025 se está disputando este fin de semana en el campo del Parque Irrisarri Land de Igantzi, dentro del Sustrails Open Enduro BTT. Será la cuarta y última prueba del campeonato.
Tras realizar los entrenamientos ayer desde las 9.30 h. hasta las 16.30 h., hoy domingo las carreras de adultos se llevarán a cabo desde las 9.00 hasta las 13.00 horas, mientras que la carrera infantil será a las 10.00 h. en el pump track. El inicio será a las 10.40 h.
Este open de enduro está formado por cuatro carreras disputadas en cuatro municipios de Navarra entre los meses de mayo y octubre. Cada evento se celebrará durante un fin de semana entero, el sábado con los entrenamientos y el domingo, con las carreras.
En la carrera infantil de hoy podrán participar los nacidos entre los años 2011-2015 (ambos inclusive) en dos categorías diferentes. Nacidos entre 2011-2014 y sub 12, nacidos entre 2014-2015.