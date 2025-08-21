Las fiestas de Agerra se celebrarán del 28 al 31 de agosto

El cross de Agerra se celebrará en el marco de las fiestas que este barrio de Bera celebrará la próxima semana. Con la colaboración ... del Ayuntamiento, los vecinos han preparado un amplio programa de actividades del 28 al 31 agosto. Los festejos comenzarán el jueves con la disputa de la Agerra Cup y a partir de las 20.30 h. tendrá lugar una cena autogestionada en la carpa.

El viernes 29 por la tarde se celebrarán el concurso de tortillas y Agerra kantari, a las 20.00 horas será el turno del txupinazo y la tamborrada infantil y de adultos. Después habrá cena en el barrio y a continuación música mexicana y baile con J&J DJ.

El sábado 30 a las 10.00 horas habrá tiro al plato organizado por la Sociedad de Caza y Pesca. A las 11.00 horas empezará la final del campeonato de frontenis y a las 12.00 saldrán los gigantes y cabezudos con los trikitilaris de Irats. A las 15.00 horas habrá juegos infantiles y a las 18.00 horas dará inicio el cross. A las 20.30 tendrá lugar la actuación del grupo de baile Gure Txokoa seguido de toro de fuego y bocatas en la carpa. A las 22.00 horas actuación de Trikilatz y a continuación, más música con dj Perry.

El domingo al mediodía habrá misa mayor, pero antes saldán los gigantes y cabezudos con txistularis y, después, fiesta de la espuma. A las 12.30 se bailarán Muxikoak y después tendrá lugar la comida popular animada por Fer y Beñat. La tarde continuará con el espectáculo 'Denak plazara, del payaso Pontx y chocolatada, para terminar con la cena autogestionada en la carpa y bingo.