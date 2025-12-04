Feria Navideña este sábado de la Asociación de Servicios Gurekin de Lesaka

A. D. C. Bortziriak. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:51 Comenta Compartir

La Asociación de Servicios Gurekin de Lesaka ha organizado una Feria Navideña para este sábado 6 de diciembre. Desde las 10.00 hasta las 18.30 horas, sacarán sus productos a la calle y con las compras habrá pintxos en los bares asociados de la localidad.

En concreto, la oferta estará nutrida por los quesos Agorleku, los trajes vascos de Kattagorria, la tienda de ropa infantil Pittin, la óptica Intzuri, la floristería Txirula, la tienda de ropa Ortzadar, la tienda de zapatos y ropa Txinelka y la peluquería Amura. Todos ellos sacarán sus productos a la calle junto con los artesanos de Bortziriak.

Con las compras, los comerciantes regalarán pintxos que se podrán disfrutar durante la jornada en los bares Arrano, Koxkila, Jubilados, Ekaitza y Zantonea.