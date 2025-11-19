Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Baztan Bortziriak

Fallece el herido en un caserío de Igantzi tras volcar el tractor con el que trabajaba

A. D. C.

bortziriak.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

El hombre de 67 años, que sufría graves heridas el martes en un accidente en Igantzi, donde trabajaba en el campo con un tractor, fallecía tras ser trasladado al Hospital Universitario de Navarra (HUN). José María Aldabe Recarte, vecino de Igantzi, era padre de Joseba Aldabe, pelotari profesional de la empresa ASPE. El suceso ocurría sobre las 14.08 horas en Bordako Soroa, donde el varón se encontraba trabajando con un pequeño tractor que le atrapó tras el accidente, lo que le causó heridas de carácter reservado. Hasta el lugar acudieron Bomberos de Oronoz, un equipo médico, una ambulancia convencional y otra medicalizada, así como un helicóptero medicalizado y agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

El equipo médico lo atendía en el lugar, desde donde se inició el traslado en la ambulancia convencional, aunque después se hizo el trasbordo al helicóptero medicalizado que le llevó al Hospital Universitario de Navarra en Pamplona, donde finalmente falleció.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  5. 5 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  6. 6 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  7. 7

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  8. 8 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fallece el herido en un caserío de Igantzi tras volcar el tractor con el que trabajaba