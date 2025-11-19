Fallece el herido en un caserío de Igantzi tras volcar el tractor con el que trabajaba

A. D. C. bortziriak. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El hombre de 67 años, que sufría graves heridas el martes en un accidente en Igantzi, donde trabajaba en el campo con un tractor, fallecía tras ser trasladado al Hospital Universitario de Navarra (HUN). José María Aldabe Recarte, vecino de Igantzi, era padre de Joseba Aldabe, pelotari profesional de la empresa ASPE. El suceso ocurría sobre las 14.08 horas en Bordako Soroa, donde el varón se encontraba trabajando con un pequeño tractor que le atrapó tras el accidente, lo que le causó heridas de carácter reservado. Hasta el lugar acudieron Bomberos de Oronoz, un equipo médico, una ambulancia convencional y otra medicalizada, así como un helicóptero medicalizado y agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

El equipo médico lo atendía en el lugar, desde donde se inició el traslado en la ambulancia convencional, aunque después se hizo el trasbordo al helicóptero medicalizado que le llevó al Hospital Universitario de Navarra en Pamplona, donde finalmente falleció.