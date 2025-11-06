Estancias creativas en euskera para escritores en Lesaka y Getaria

A. D. C. bortziriak. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:36 Comenta Compartir

Los ayuntamientos de Lesaka y Getaria han presentado una propuesta de estancia en establecimientos hoteleros de ambas localidades para que escritores puedan dar rienda suelta a su capacidad creativa.

Este programa nacido en Getaria en 2024, llamó la atención en Lesaka, que ahora se suma a esta iniciativa que trata de dar su apoyo a la creación literaria en euskera

El Ayuntamiento de Getaria, en colaboración con varios hosteleros, puso en marcha en 2024 un programa de residencias para escritores en euskera. Esta iniciativa sin ánimo de lucro busca «fomentar la creación literaria en esta lengua y acercar los recursos turísticos del pueblo a los creadores culturales».

Tras la buena acogida de las dos ediciones, este año a la iniciativa se suma Lesaka. AMbas localidades estrechan la colaboración y comparten sus espacios y alojamientos con los escritores seleccionados.

Red de pueblos

El nuevo proyecto se ha presentado en el Ayuntamiento de Lesaka con la presencia de Ladis Satrustegi (alcalde de Lesaka), Aritz Alberdi (alcalde de Getaria), los concejales de Cultura, Eneko Fernández (Lesaka) y Ekaitz Esteban (Getaria), y la escritora Uxue Alberdi, vecina de Getaria e impulsora de la iniciativa.

«Sería precioso crear una red a nivel nacional que pusiera los recursos de nuestros pueblos a disposición de quienes crean en euskera», destacaron.

En Lesaka, las residencias serán en Pikukoborda y el hostal Ekaitza, mientras que en Getaria se ofrecerán en el hotel San Prudentzio, el hotel Saiaz y los apartamentos Katukale.

Las personas interesadas en participar podrán presentar su solicitud hasta el 15 de diciembre a través de las direcciones web kultura@getaria.eus o kultura@lesaka.eus. Los cinco autores seleccionados se darán a conocer en enero de 2026. Pueden solicitar estas estnacias escritores vascos (literatos, periodistas, guionistas...) para desarrollar una obra de creación escrita en euskera (ficción o no ficción).

Los escritores que realicen su estancia en Getaria y Lesaka, en el resultado final de su trabajo, tendrán que hacer referencia a la estancia indicando dónde desarrollaron parte de la obra y a la hora de publicar la obra, se comprometen a hacer una presentación en la localidad en la que ha realizado su estancia. Al menos la mitad de las estancias son para recritoras y una de las cinco estancias anuales es para un escritor menor de 35 años. El jurado estará formado por Jone Lizarralde (revista Artzape), Mikel Gartziarena (Katukale y profesor de la UPV/EHU), Maddi Ane Txoperena (escritora) y Markos Tantos (Biblioteca de Lesaka).