Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Terminan las retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona

Baztan Bortziriak

La Escuela de Música de Lesaka abrirá el próximo lunes un nuevo plazo de matrícula

El Diario Vasco

baztan-bidasoa.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52

La Escuela de Música de Lesaka abrirá el próximo lunes 25 de agosto un nuevo plazo de matrícula para el próximo curso 2025-2026, hasta el 5 de septiembre. La inscripción deberá realizarse nen la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Lesaka o en las oficinas municipales, que abrirán de lunes a viernes, de 8.30 a 14.00 horas.

La convocatoria está dirigida a alumnos nuevos (a partir de 5 años, nacidos en el 2020 y mayores); también para alumnos que deben elegir un instrumento, que en el curso anterior cursaron Música y Movimiento II (este año las plazas de instrumento se van a limitar, por ello, cada alumnos deberá escoger un máximo de tres instrumentos); alumnos nuevos (+ 13 años) que deseen matricularse en el taller de adultos o en otras asignaturas; grupos de música y jóvenes adultos (+13 años); alumnos que en mayo se han dado de baja y quieren reengancharse; y clases adaptadas a niños con necesidades educativas especiales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  4. 4

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  5. 5

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  6. 6

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  7. 7

    La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje
  8. 8 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  9. 9 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  10. 10 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Escuela de Música de Lesaka abrirá el próximo lunes un nuevo plazo de matrícula