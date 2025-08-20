La Escuela de Música de Lesaka abrirá el próximo lunes un nuevo plazo de matrícula

El Diario Vasco baztan-bidasoa. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52 Comenta Compartir

La Escuela de Música de Lesaka abrirá el próximo lunes 25 de agosto un nuevo plazo de matrícula para el próximo curso 2025-2026, hasta el 5 de septiembre. La inscripción deberá realizarse nen la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Lesaka o en las oficinas municipales, que abrirán de lunes a viernes, de 8.30 a 14.00 horas.

La convocatoria está dirigida a alumnos nuevos (a partir de 5 años, nacidos en el 2020 y mayores); también para alumnos que deben elegir un instrumento, que en el curso anterior cursaron Música y Movimiento II (este año las plazas de instrumento se van a limitar, por ello, cada alumnos deberá escoger un máximo de tres instrumentos); alumnos nuevos (+ 13 años) que deseen matricularse en el taller de adultos o en otras asignaturas; grupos de música y jóvenes adultos (+13 años); alumnos que en mayo se han dado de baja y quieren reengancharse; y clases adaptadas a niños con necesidades educativas especiales.