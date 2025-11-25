Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Baztan Bortziriak

La escritora Nerea Ibarzabal estará mañana jueves en la biblioteca de Doneztebe

A. D. C.

malerreka.

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:52

Comenta

El Club de Lectura de Euskera de Malerreka celebra su primera cita del curso mañana jueves en Doneztebe, con una visita especial. La escritora y bertsolari Nerea Ibarzabal acudirá para hablar de su libro 'Bar Gloria' a partir de las 18.30 horas en la biblioteca de Doneztebe.

Sinopsis

Ana, Rakel y Miguel pasan la vida esperando el momento en que se calme la vorágine del día y, envueltos en el dulzor del patxaran, puedan seguir tejiendo juntos la red que los sostiene. No muy lejos tienen el Paradise, con sus reservados, su moqueta en las paredes y su pista, en la que los deseos vedados salen a bailar. Más allá está la ciudad, llena de nuevos ambientes, del aire nervioso de lo extraño, de las localizaciones de la modernidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5 Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  6. 6

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  7. 7 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  8. 8 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  9. 9 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun
  10. 10 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La escritora Nerea Ibarzabal estará mañana jueves en la biblioteca de Doneztebe