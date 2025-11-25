La escritora Nerea Ibarzabal estará mañana jueves en la biblioteca de Doneztebe

A. D. C. malerreka. Martes, 25 de noviembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

El Club de Lectura de Euskera de Malerreka celebra su primera cita del curso mañana jueves en Doneztebe, con una visita especial. La escritora y bertsolari Nerea Ibarzabal acudirá para hablar de su libro 'Bar Gloria' a partir de las 18.30 horas en la biblioteca de Doneztebe.

Sinopsis

Ana, Rakel y Miguel pasan la vida esperando el momento en que se calme la vorágine del día y, envueltos en el dulzor del patxaran, puedan seguir tejiendo juntos la red que los sostiene. No muy lejos tienen el Paradise, con sus reservados, su moqueta en las paredes y su pista, en la que los deseos vedados salen a bailar. Más allá está la ciudad, llena de nuevos ambientes, del aire nervioso de lo extraño, de las localizaciones de la modernidad.