Erratzu y Oitz disputarán la final del XXVI Campeonato de Paxaka

Los equipos de Erratzu y Oitz se enfrentarán este domingo en el frontón Aranabia de Irurita en la final de la XXVI edición del Campeonato Navarro de Paxaka. A partir de las 16.00 horas se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto y a las 17.00, se jugará la gran final.

El pasado domingo se disputaron los dos partidos de semifinales de paxaka. Se enfrentaron precisamente los mismos equipos que el año pasado y los resultados obtenidos fueron calcados a los del año pasado.

El primer partido, entre los equipos de Erratzu e Irurita, finalizó con victoria para los de Erratzu por un contundente 9-3. El año pasado también se enfrentaron en semifinales y el resultado fue el mismo. El segundo partido, entre Oitz y Doneztebe, también se repetía. El año pasado, fueron los de Oitz los que consiguieron la victoria y este año lo volvieron a hacer. En esta ocasión, por un ajustado 9-7, muy parecido al 9-6 del año pasado.

Erratzu, formado por Manu Irigoien, Gorka Urtasun y Kaiet Itoiz y Oitz, con Ioritz Zelaieta, Iker Bereau y Jon Oiarzabal. volverán a verse las caras en la final de este domingo. El año pasado, la victoria cayó al lado de Baztan tras un intenso partido.