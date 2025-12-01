Erratzu brilla y repite triunfo en la final de Paxaka contra Oitz

A. D. C. Baztan-Malerreka. Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

Erratzu, con Manu Irigoien, Gorka Urtasun y Kaiet Itoiz, volvió a hacerse con la final de la XXVI edición del Campeonato navarro de Paxaka disputada en el frontón Aranabia de Irurita y organizada por Laxoa Elkartea. Y lo hizo por segundo año consecutivo contra el mismo rival, el equipo de Oitz, con Ioritz Zelaieta, Iker Bereau y Jon Oiarzabal.. Incluso el resultado de 9-5 fue también el mismo al del pasado año.

A pesar del marcador, en la hora y cuarto de partido pasó prácticamente de todo. Oitz no se lo puso fácil e incluso fue por delante con un 4-5 en el marcador.

El campeonato se ha jugado a lo largo de tres fines de semana. Comenzó con una liguilla de todos contra todos. Este año han tomado parte cuatro equipos. Además de los dos mencionados, Doneztebe e Irurita.

El fin de semana pasado tuvieron lugar las semifinales y este domingo se disputó primero el partido por el tercer y cuarto puesto y después, la final.

Precisamente en el primer partido Irurita (con Mikel Sagaseta, Mikel Mindegia y Oscar Urrutia que sustituyó a Xabier Barberena, lesionado) venció por 9-4 a Doneztebe (Jon Apeztegia, Ugutz Zelaieta y Mikel Telletxea).