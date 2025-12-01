Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Los ganadores con las txapelas, por segundo año consecutivo.

Baztan Bortziriak

Erratzu brilla y repite triunfo en la final de Paxaka contra Oitz

Los baztandarraas vencieron por 9-5 la final del XXVI Campeonato navarro celebrado en el frontón Aranabia de Irurita

A. D. C.

Baztan-Malerreka.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:32

Comenta

Erratzu, con Manu Irigoien, Gorka Urtasun y Kaiet Itoiz, volvió a hacerse con la final de la XXVI edición del Campeonato navarro de Paxaka disputada en el frontón Aranabia de Irurita y organizada por Laxoa Elkartea. Y lo hizo por segundo año consecutivo contra el mismo rival, el equipo de Oitz, con Ioritz Zelaieta, Iker Bereau y Jon Oiarzabal.. Incluso el resultado de 9-5 fue también el mismo al del pasado año.

A pesar del marcador, en la hora y cuarto de partido pasó prácticamente de todo. Oitz no se lo puso fácil e incluso fue por delante con un 4-5 en el marcador.

El campeonato se ha jugado a lo largo de tres fines de semana. Comenzó con una liguilla de todos contra todos. Este año han tomado parte cuatro equipos. Además de los dos mencionados, Doneztebe e Irurita.

El fin de semana pasado tuvieron lugar las semifinales y este domingo se disputó primero el partido por el tercer y cuarto puesto y después, la final.

Precisamente en el primer partido Irurita (con Mikel Sagaseta, Mikel Mindegia y Oscar Urrutia que sustituyó a Xabier Barberena, lesionado) venció por 9-4 a Doneztebe (Jon Apeztegia, Ugutz Zelaieta y Mikel Telletxea).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  7. 7 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  8. 8 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  10. 10

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Erratzu brilla y repite triunfo en la final de Paxaka contra Oitz

Erratzu brilla y repite triunfo en la final de Paxaka contra Oitz