Baztan Bortziriak

Entrega de nuevos distintivos de aparcamiento en Bera

Este lunes comenzará el reparto para los residentes

A. D. C.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:21

Este lunes comienza el reparto de distintivos para aparcamiento para residentes, en el ayuntamiento de Bera. Los distintivos tendrán validez para los dos años siguientes.

Para aparcar en los aparcamientos de residentes que están marcados en verde en Bera es obligatorio disponer del distintivo verde, que el ayuntamiento comenzará a distribuir mañana. Los nuevos distintivos permitirán aparcar durante los próximos dos años, y el reparto se realizará en la oficina del ayuntamiento de 8.30 a 13.30 horas. Para recogerlo habrá que presentar el DNI.

Se entregará una viñeta numerada por cada coche y no se podrá entregar a otra persona. Quien no pueda ir a buscarlo a la oficina, puede autorizar a un tercero a recibirlo. Para ello deberá presentar copia del DNI del titular en papel o móvil y firmar el documento de recepción.

Se recuerda que ese distintivo es individual y no se puede transferir a terceros, y que el uso fraudulento (sin tener derecho al mismo) será sancionado, y que debe ser colocado adecuadamente pegado en el parabrisas delantero de manera visible desde el exterior, ya que la colocación inadecuada anula el derecho a aparcar en las plazas de residentes.

Los nuevos distintivos serán válidos desde el momento de su entrega, pudiendo colocarse desde ese momento en lugar del antiguo. Los distintivos de los años 2024-25 perderán su validez a las 24.00 horas del 31 de diciembre, por lo que a partir del 1 de enero será obligatorio la colocación adecuada de los nuevos para poder aparcar en las plazas reservadas. Actualmente, los aparcamientos verdes se ubican en Kanttonberri y en la zona del instituto Toki Ona.

Vecinos de Alkaiaga y Zalain

Los residentes en los barrios de Alkaiaga y Zalain Zoko también podrán solicitar el distintivo de residentes. Para ello, deberán presentar, junto con el DNI del titular del vehículo, el certificado de empadronamiento de Lesaka y el último recibo de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Según indica la ordenanza, si no se paga este impuesto en Bera, habrá que pagar una tasa de 20 euros para coger el distintivo verde.

El pago se puede realizar mediante tarjeta o en metálico en la oficina o en la cuenta que el Ayuntamiento tiene en la Caja Rural.

