Entradas para el concierto del Día de Navarra

La casa de cultura de Lesaka y la web del Ayuntamiento de la localidad está ya distribuyendo las invitaciones para asistir al concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Navarra el próximo 3 de diciembre, con motivo de la festividad de la Comunidad Foral. El evento, de carácter gratuito, tendrá lugar a las 18.30 horas en la casa de cultura Harriondoa de Lesaka, bajo la dirección del músico olitense Javier Echarri López y con la actuación como solista de la violinista Desislava Vaskova Kostova.

El programa, ideado para todos los públicos, incluye la interpretación del Himno de las Cortes de Navarra de Valentín Ruiz; 'Obertura de Las Bodas de Fígaro', de Wolfgang Amadeus Mozart; 'Petite Suite', de Claude Debussy; 'Nocturne – Serenade', de Pablo Sarasate; 'Pavana para una infanta difunta', de Maurice Ravel; la 'Siciliana de Pelleas y Melisande' de Gabriel Fauré; y el 'Baile de la era', de Fernando Remacha. Las personas asistentes recibirán como obsequio una camiseta de Marca Navarra.

Fundada en 1879 por Pablo Sarasate, la Orquesta Sinfónica de Navarra es la agrupación más antigua del panorama sinfónico español. En sus más de 140 años de existencia, ha sido invitada por los principales auditorios, temporadas de ópera y festivales tanto en España como en el extranjero.

Por su parte, la violinista Desislava Vaskova forma parte de la OSN desde septiembre de 2025. Se formó en la Escuela Superior de Música Reina Sofía (2016-2022), donde obtuvo un máster y fue reconocida por la Reina Sofía por su excelencia en música de cámara. Es miembro de la Royal Danish Orchestra desde enero de 2023.

El maestro de ceremonias será Javier Echarri López, formado como saxofonista y director en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Ha trabajado con coros, bandas y orquestas, destacándose como director musical de la orquesta Sinfonía Navarra, el Coro de AGAO (Asociación Gayarre Amigos de la Ópera) y el Coro de Cámara Aizaga.