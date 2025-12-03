Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Alumnos participantes en la presentación realizada el año pasado. A.D.C.

Baztan Bortziriak

Encuentro del proyecto 'Hurbildu' en el Cine de Doneztebe

Se trata de un proyecto para impulsar la relación entre el alumnado y profesorado del Instituto Debi-Tiguette de Senegal y del Instituto Mendaur

A. D. C.

malerreka.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:29

Comenta

Los alumnos de francés de cuarto de ESO del instituto Mendaur de Doneztebe junto con sus profesoras están inmersos en el proyecto denominado Hurbildu.

El objetivo de este proyecto es impulsar la relación entre el alumnado y el profesorado del Instituto Debi-Tiguette de Senegal y del Instituto Mendaur, así como recaudar fondos para la realización de adaptaciones y la compra de material en el centro educativo de Senegal.

Dentro de este proyecto, este viernes 5 de diciembre, en el Cine de Doneztebe, llevarán a cabo un encuentro abierto a toda la población. La cita tendrá lugar a partir de las 19.00 h oras.

Durante la jornada presentarán el proyecto Hurbildu y los asistentes podrán escribir cartas y reflexionar juntos. También habrá un concierto y presentarán diferentes danzas. Además de presentar el proyecto a la ciudadanía, el objetivo principal del evento será conseguir fondos para enviarlos a Senegal.

Las personas que no puedan participar en el acto de presentación también pueden hacer su aportación ingresando dinero en la cuenta ES14 3008 0050 38 5349617125.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  4. 4

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  6. 6 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  7. 7

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  8. 8 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  9. 9

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  10. 10 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Encuentro del proyecto 'Hurbildu' en el Cine de Doneztebe

Encuentro del proyecto &#039;Hurbildu&#039; en el Cine de Doneztebe