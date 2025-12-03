Encuentro del proyecto 'Hurbildu' en el Cine de Doneztebe

A. D. C. malerreka. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Los alumnos de francés de cuarto de ESO del instituto Mendaur de Doneztebe junto con sus profesoras están inmersos en el proyecto denominado Hurbildu.

El objetivo de este proyecto es impulsar la relación entre el alumnado y el profesorado del Instituto Debi-Tiguette de Senegal y del Instituto Mendaur, así como recaudar fondos para la realización de adaptaciones y la compra de material en el centro educativo de Senegal.

Dentro de este proyecto, este viernes 5 de diciembre, en el Cine de Doneztebe, llevarán a cabo un encuentro abierto a toda la población. La cita tendrá lugar a partir de las 19.00 h oras.

Durante la jornada presentarán el proyecto Hurbildu y los asistentes podrán escribir cartas y reflexionar juntos. También habrá un concierto y presentarán diferentes danzas. Además de presentar el proyecto a la ciudadanía, el objetivo principal del evento será conseguir fondos para enviarlos a Senegal.

Las personas que no puedan participar en el acto de presentación también pueden hacer su aportación ingresando dinero en la cuenta ES14 3008 0050 38 5349617125.