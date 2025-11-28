Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La campaña ha llegado hasta los restos del castillo de Amaiur. ORIOL CONESA

Baztan Bortziriak

Enclaves de Navarra invadidos por basura en una nueva campaña de concienciación

'Con el abandono de voluminosos... no seas delincuente', Residuos de Navarra ha llenado de basura puntos de Etxalar, Igantzi, Elizondo y hasta el castillo de Amaiur

A.D.C.

baztan-bidasoa.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

El colchón de Luis, la silla de Javi, la lavadora de Tere y el sofá de Ane son algunos de los objetos elegidos por Residuos de Navarra / Nafarroako hondakinak para dar inicio a una nueva campaña que trata de frenar el abandono de residuos voluminosos.

'Con el abandono de voluminosos... no seas delincuente' es el lema de esta nueva e impactante campaña de concienciación lanzada en enclaves especiales de Navarra, como el castillo de Amaiur y que llega a Elizondo, Bera, Lesaka, Etxalar, Igantzi, Arantza, Doneztebe, Sunbilla e Ituren.

El objetivo es sensibilizar sobre la correcta gestión de residuos voluminosos. La iniciativa busca denunciar y ofrecer soluciones, como llevar los voluminosos a los Puntos Limpios o utilizar los servicios de recogida a domicilio que se pueden consultar en las mancomunidades. En 2024, 1.300 toneladas de este tipo de residuos fueron depositados en la vía pública. El sobrecoste anual de la retirada de la vía pública de bolsas y voluminosos puede ascender a 220.000 euros.

