Elizondo abre el ciclo de Ferias de otoño sin ganado

Sin ganado. Las Ferias de Otoño en la comarca, comenzando por Elizondo mañana mismo, Lurraren Eguna en Bera el domingo –en la que suele haber una pequeña muestra de ovino–, Baserritarren Eguna en Arantza el día 1 de noviembre, Doneztebe el 14 y Lesaka el día 20, se celebrarán sin la muestra de ganado vacuno, caballar y ovino por la prohibición del Gobierno de Navarra como medida de precaución ante la Dermatosis Nodular Contagiosa, que afecta al vacuno. En Lesaka los ganaderos habían anunciado que este año no llevarán ganado al no haber cambiado de jueves a viernes la fecha de las Ferias como ellos pedían.

Todas las Ferias de la comarca se celebrarán, pero sin la presencia de ganado. Habrá que esperar para ver cómo afecta esta medida a la asistencia de vecinos y visitantes.

Hasta el 30 de noviembre

La Dirección General de Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra prohibía ayer por la tarde la celebración de ferias, concursos y mercados de ganado o cualquier evento de o concentración de animales (salvo perros y gatos) en toda la Comunidad Foral hasta el próximo 30 de noviembre. Se trata de una medida de prevención ante el empeoramiento que se está produciendo de la situación epidemiológica del ganado vacuno en Francia. En concreto, con esta medida se prevé evitar la difusión de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), enfermedad que no se transmite de animales a humanos.

En Navarra no se ha detectado ningún caso, pero el departamento ha tomado esta medida preventiva al ser la DNC una enfermedad de categoría A en la Unión Europea, y por lo tanto obligatorio adoptar las medidas precisas para lograr su erradicación. Teniendo en cuenta la situación epidemiológica de la enfermedad en el país vecino y en la provincia catalana de Girona, resulta necesario extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de ganado vacuno y en el transporte de animales de esta especie. La situación epidemiológica en Francia ha empeorado, tras la detección de nuevos focos de los Departamentos de Jura (tres focos en Ecleux), Ain y Pirineos Orientales, focos relacionados con el movimiento irregular de animales según las autoridades francesas. En Girona, se han notificado 17 casos.

Ante la posible sospecha de estar frente a un caso existe la obligación de comunicar a los Servicios Veterinarios Oficiales. La detección precoz, con síntomas como la presencia de nódulos internos o externos, cuadros febriles o muerte en un porcentaje que puede llegar hasta el 6%, resulta crítica para reducir el impacto en caso de entrada en nuevas zonas libres. La DNC es una enfermedad no zoonósica es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos. Se transmite por la picadura de insectos.