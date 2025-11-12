La duplicación de la carretera N-121-A entre los túneles de Belate y Almandoz será una realidad a finales de 2027 El Gobierno de Navarra, que espera que la obra se inicie antes de fin de año, ha adjudicado los trabajos por un importe de 15,9 millones y con un plazo de 20 meses

Miércoles, 12 de noviembre 2025

El Departamento de Cohesión Territorial, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha adjudicado las obras de construcción del conocido como tramo entre túneles en la duplicación de Belate y Almandoz en la carretera N-121-A. La actuación ha sido adjudicada a las empresas Construcciones Mariezcurrena S.L, COMSA SAU y Nortúnel SL por un importe de 15,9 millones de euros. Se prevé iniciar los trabajos antes de que acabe este año y la obra cuenta con un plazo de ejecución de 20 meses, por lo que la duplicación será una realidad a finales de 2027.

A principios de este mes, el Departamento de Cohesión Territorial, contrató la dirección de obra del tramo entre los nuevos túneles de Belate y Almandoz por un valor de 840.000 euros. Las obras que se van a acometer contemplan la construcción de un viaducto cuya estructura consta de seis vanos y 210 metros de longitud.

Las obras consistirán en el desdoblamiento de la calzada existente entre los puntos kilométricos 31+360 al 32+920 en la N-121-A Pamplona-Behobia. Se propone el desmonte por la margen derecha de la actual calzada de forma que se dote de explanada suficiente para la ejecución de dos calzadas separadas por una mediana. La nueva calzada ampliada se situará en la margen derecha de la actual, en la parte del desmonte, quedando la traza actualmente en uso para la circulación en sentido Pamplona.

El viaducto se ubica en las proximidades del futuro túnel de Almandoz, cuya boca sur quedará emplazada a la derecha de las existentes, circulando en sentido norte. Tanto en la confluencia de las bocas del túnel de Belate (norte), como de Almandoz (sur) las calzadas se separan para embocar con dichos túneles. El resto del tramo comparten la explanación y discurren anexas entre ellas.

A lo largo del tramo se recoge la ejecución de muros de contención de escollera, así como medidas de refuerzo para la estabilidad de los taludes de desmonte y de protección frente a posibles desprendimientos, así como la reposición de los caminos de acceso al barrio de Mendiola, y de la señalización horizontal, vertical, cartelería y balizamiento afectados.

Inversión en seguridad vial

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha destacado que «este año 2025 está siendo el del fuerte impulso a los grandes proyectos estratégicos de la Comunidad Foral de Navarra». La adjudicación para el inicio de las obras que unirán los túneles de Belate y Almandoz «es una noticia muy positiva, y refleja el compromiso de continuidad que asume el Departamento de Cohesión Territorial por el desarrollo de las infraestructuras clave de Navarra».

El desdoblamiento de la N-121-A, ha considerado el consejero, «es un plan ambicioso al que le damos continuidad por convicción. Es una de nuestras prioridades porque la seguridad vial de quienes circulan por la red de carreteras de Navarra es innegociable». En el túnel de Belate ya se han superado los 1,8 kilómetros excavados y se trabaja las 24 horas de los siete días de la semana.

En los últimos seis años se han invertido en esta infraestructura más de 46 millones de euros que han permitido la construcción de cerca de 30 kilómetros. «Trabajamos por una Navarra más cohesionada, moderna y competitiva y eso sólo se logra con una Comunidad Foral mejor conectada», ha concluido el consejero Chivite.