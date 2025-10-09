Dos rutas unen los cuatro lavaderos y las fuentes de Beintza-Labaien

Beintza-Labaien acaba de inaugurar dos rutas que unen los cuatro lavaderos y las fuentes de la localidad. En la inauguración participaban representantes municipales, ... varias personas del pueblo que han aportado sus testimonios, miembros de Malerreka Common Zerbi-tzuak que ha ejecutado los trabajos y Cederna Garalur.

El municipio de Beintza-Labaien invita a partir de ahora a vecinos y visitantes a recorrer estos dos senderos culturales que recuperan la memoria de la localidad y sus gentes en torno a su patrimonio más cercano: los lavaderos y las fuentes.

«Estos lugares no son solo un testimonio de la arquitectura popular, sino también un lugar cargado de historias cotidianas, especialmente ligadas a las mujeres que acudían allí a lavar, charlar y compartir sus vivencias», explican.

A través de dos itinerarios de apenas 6 y 2,5 kilómetros se convierten en rincones para pasear, conocer y disfrutar del patrimonio local en plena naturaleza. Paneles y explicaciones sencillas, que recogen los testimonios de personas que conocieron estos lavaderos cuando todavía se utilizaban, las rutas invitan a detenerse y descubrir cómo el agua ha marcado la vida del pueblo.

Este recorrido, integrado en la Red Explora Navarra – Nafarroa Ezagutu Sarea, promueve «un turismo cercano, respetuoso y enriquecedor. Un plan perfecto para quienes buscan combinar cultura, paisaje y tradición en Malerreka y en la Comarca del Bidasoa», explican desde Cederna.

La puesta en marcha de estos senderos ha sido financiada con el apoyo del Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Cohesión Territorial.

Los trabajos han sido realizados por Malerreka Common Zerbitzuak, microkooperativa de inserción sociolaboral de la c omarca. «Beintza-Labaien espera ahora para redescubrir su pasado... y disfrutarlo en el presente».