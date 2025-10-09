Dos rutas unen los cuatro lavaderos y las fuentes de Beintza-Labaien

Baztan BortziriakDos rutas unen los cuatro lavaderos y las fuentes de Beintza-Labaien
En la inauguración varias personas de la localidad han aportado testimonios
Malerreka
Jueves, 9 de octubre 2025, 20:26
Beintza-Labaien acaba de inaugurar dos rutas que unen los cuatro lavaderos y las fuentes de la localidad. En la inauguración participaban representantes municipales, ... varias personas del pueblo que han aportado sus testimonios, miembros de Malerreka Common Zerbi-tzuak que ha ejecutado los trabajos y Cederna Garalur.
El municipio de Beintza-Labaien invita a partir de ahora a vecinos y visitantes a recorrer estos dos senderos culturales que recuperan la memoria de la localidad y sus gentes en torno a su patrimonio más cercano: los lavaderos y las fuentes.
«Estos lugares no son solo un testimonio de la arquitectura popular, sino también un lugar cargado de historias cotidianas, especialmente ligadas a las mujeres que acudían allí a lavar, charlar y compartir sus vivencias», explican.
A través de dos itinerarios de apenas 6 y 2,5 kilómetros se convierten en rincones para pasear, conocer y disfrutar del patrimonio local en plena naturaleza. Paneles y explicaciones sencillas, que recogen los testimonios de personas que conocieron estos lavaderos cuando todavía se utilizaban, las rutas invitan a detenerse y descubrir cómo el agua ha marcado la vida del pueblo.
Este recorrido, integrado en la Red Explora Navarra – Nafarroa Ezagutu Sarea, promueve «un turismo cercano, respetuoso y enriquecedor. Un plan perfecto para quienes buscan combinar cultura, paisaje y tradición en Malerreka y en la Comarca del Bidasoa», explican desde Cederna.
La puesta en marcha de estos senderos ha sido financiada con el apoyo del Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Cohesión Territorial.
Los trabajos han sido realizados por Malerreka Common Zerbitzuak, microkooperativa de inserción sociolaboral de la c omarca. «Beintza-Labaien espera ahora para redescubrir su pasado... y disfrutarlo en el presente».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión