Baztan Bortziriak

Dos personas heridas tras colisionar dos vehículos en Baztan

A.D.C.

baztan.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

Dos mujeres resultaban heridas, una de ellas grave, la mañana de ayer lunes tras colisionar dos vehículos en la carretera N-121-B en Baztan. El centro de Gestión de emergencias de SOS Navarra 112 recibía aviso del siniestro a las 7.20 h. y movilizaba al lugar de los hechos a efectivos de bomberos, al equipo médico de guardia de la zona, una ambulancia medicalizad, una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral. El siniestro, en el pk. 44 de la N-121-B, consistía en la colisión de dos vehículos en circunstancias que investiga la Policía Foral. Los servicios de emergencia trasladaban al hospital universitario de Navarra, en Pamplona a una mujer de 27 años, que sufre politraumatismos con pronóstico grave y a una mujer de 45 años, que sufre lesiones con pronóstico reservado.

