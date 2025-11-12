Doneztebe celebra mañana sus tradicionales Ferias de Otoño sin ganado

Doneztebe tampoco podrá exhibir ganado en sus ferias por la prohibición ante la enfermedad de la dermatosis nodular contagiosa.

Doneztebe celebra mañana viernes sus tradicionales Ferias de Otoño como y ha ocurrió en Elizondo, sin ganado por las prohibiciones debidas a la enfermedad de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) que afecta al vacuno. En las Ferias se echará de menos este año al ganadero loca Víctor Manuel 'Bittor' Mendiburu Martín, fallecido en fechas recientes. En el cartel elaborado por el consistorio, el ayuntamiento ha querido recordarle con un 'Eskerrik asko, Bittor' y un apretón de manos con el que se suele cerrar el trato de compra-venta del ganado.

En la Plaza del Mercado se instalará la exposición y venta de maquinaria agrícola, mientras que los puestos ambulantes de todo tipo ocuparán las principales calles de las localidad.

No faltará el puesto de Saharaztan, Grupo comracal de Apoyo al pueblo saharaui, con venta de material de la asociación (camisetas, bolsas de compra, mecheros y bolígrafos). Un año más, los alumnos del Instituto Mendaur también pondrán su puesto para recaudar fondos para su vieja de fin de curso.

Herriko Ostatua abierto

Lapaitza Bertizaranako eta Malerrekako Gazte Asanblada abrirá el Herriko Ostatua y han elaborado un amplio programa de actividades para todo el día.

Por la mañana habrá mercado y degustación de café y pintxos. Al mediodía se llevará a cabo un vermut musical y a las 14.30 horas se celebrará una comida autogestionada.

A partir de las 19.00 horas, habrá conciertos con los grupos 3. Mundu Gerra, Matxarda y Adur actuarán. La fiesta se alargará hasta la madrugada con el turno de DJ Muffin.

Final de aizkolaris

Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, el frontón Ezkurra de la localidad acoge la final del Campeonato Navarro de Aizkora que organiza la Federación Navarra de Herri Kirolak.

En la misma participarán, Iker Vicente (Otsagabia) que busca batir el récord de Mindegía de 10 txapelas, Oier Kañamares (Arostegi), Txomin Amundarain (Arribe), Ibai Soroa (Arribe) y Julen Kañamares (Arostegi).

El trabajo a realizar será el corte de cuatro kanaerdikos (54 pulgadas), cuatro troncos de 60 pulgadas y dos oinbikos (72 pulgadas).

Además, habrá también Campeonato de Tronza Femenina de Euskal Herria en la que participarán, Uxue Ansorregi y Aurkene Aroka; Irune Biurrun y June Etxeberria; Sara Jimenez De Aberasturi y Maite De Felipe Suso; Ruth Linaza y Garbiñe López de Uralde; y Ainhoa Iraizoz y Maria Iraizoz. La entrada al frontón costará 15 euros. En Malerreka hay mucha afición por la aizkora y la cita atraerá a cientos de vecinos de todo el valle.