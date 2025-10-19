Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mientras los palomeros almuerzan en la txabola tiene lugar la primera visita guiada de la jornada. A.D.C.

Domingo de Palomeras sin redes

El fuerte viento del sur provocó que no se colocaran por seguridad, aunque la temporada va bien, con 37 docenas de txolomas y 5 de palomas

Alicia del Castillo

Alicia del Castillo

Baztan/Bidasoa

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:04

Comenta

El fuerte viento del sur hizo que este domingo por la mañana no se pudieran colocar las redes en Usategieta, en Etxalar, que como es tradición, celebraba su Domingo de Palomeras. Como indicaba el palomero Josetxo Apeztegia, «es una pena porque anda mucho aire fuerte, viento del sur, que para aquí es muy malo. A parte de que la paloma no entra por aquí con este viento, hay peligro de que se rompan las redes, por eso ni las pondremos».

Las redes se quitan al anochecer y se vuelven a colocar cada mañana, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La temporada ha comenzado bien. Como también es tradición, las capturas en las redes se cuentan por docenas. «Llevamos de momento 37 docenas de txolomas, que son más pequeñas, es la paloma zurita, y 5 docenas de palomas torcaces».

Este domingo, los palomeros aprovechaban para reunirse en la txabola y realizar otros trabajos, como nuevas paletas. «Hay que darles forma abombada, dejarlas secar para el año que viene y luego pintarlas de blanco. Al lanzarlas, las palomas creen que es un ave rapaz y buscan refugio entre los árboles. Es cuando intentamos encauzarlas hacia las redes», explicaba Iñaki Zubieta, hacha en mano.

