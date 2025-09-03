60 días de huelga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Con las dos semanas de huelga que finalizarán el domingo, serán ya 64 los días que sumará la huelga que viene realizando la plantilla del centro Benito Menni, de Elizondo, para denunciar el cierre de uno de los tres edificios del centro y las consecuencias del mismo sobre los usuarios y en las condiciones laborales. La plantilla exige a la empresa una negociación real e interpelan al Gobierno de Navarra para que se implique. Ayer, en el día en que cumplen 60 jornadas de huelga, se concentraron frente al Departamento de Derechos Sociales del Gobierno foral.