'El descubrimiento de Henningsen', nueva exposición en Zugarramurdi

El Museo de las Brujas presentaba el sábado la que será su nueva exposición permanente, 'El descubrimiento de Henningsen'. La exposición está compuesta por algunos elementos significativos del fondo documental del investigador Gustav Henningsen y de su traductora y mujer Marisa Rey. La exposición de los elementos donados tiene como objetivo acercar la imagen de este gran investigador a los visitantes del Museo y al público en general.

La inauguración comenzaba con el sonido de la txalaparta y la intervención de la alcaldesa de Zugarramurdi, Argitxu Aguerre para dar la bienvenida a los asistentes. A continuación, la directora del Museo de la Brujas de Zugarramurdi, Ainhoa Aguirre, presentaba el proyecto museográfico mencionando las colaboraciones que han posibilitado la realización de la nueva instalación. El acto continuaba con la proyección de un vídeo explicativo de cómo se ha llevado a cabo el proyecto. A continuación tomaban la palabra representantes de las instituciones que han participado activamente en el proyecto: Sofía Egido, del Servicio para la Modernización e Innovación de la Formación Profesional del Gobierno de Navarra; Iñaki Otsoa, director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona, y Roldán Jimeno, secretario general de la Universidad Pública de Navarra. Para finalizar el acto, Mariah Henningsen, hija del investigador agradecía la labor desarrollada desde el Museo y los asistentes han tenido la oportunidad de visitar la exposición.

Exposición

La exposición 'El descubrimiento de Henningsen' se sitúa en la tercera planta del Museo y trata diferentes aspectos de la vida de Henningsen en tres bloques. El primero como etnólogo: De Dinamarca a Galicia; el segundo como historiaador; El descubrimiento de los papeles de Salazar, investigadores referentes, la tesis doctoral y su contribución a la investigación sobre la brujería y en tercer lugar, como inspirador: obras literarias, científicas y artísticas que se inspiran en sus investigaciones.En la misma planta de la exposición se encuentra la instalación de la artista zugarramurdiarra Agurtzane Anduetza.

Gracias a Gustav Henningsen y a Marisa Rey-Henningsen Marisa visitó el Museo de las Brujas en mayo de 2024. Según sus palabras, Gustav Henningsen había manifestado hacía tiempo su deseo de que estos libros, mapas y objetos se conservaran definitivamente en el Museo, como muestra de agradecimiento y aprecio por la acogida que el pueblo de Zugarramurdi ha dado siempre a sus investigaciones.

Gustav falleció en octubre de 2023 pero su memoria y legado perviven. Desde Zugarramurdi agradecen «sinceramente a Gustav y a Marisa este gesto, su generosa donación y que hayan pensado en su institución para que parte de su legado sea conservado y disfrutado por quienes los visitan».