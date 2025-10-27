Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joanes Illaregi en Los Arcos. B.E.

Baztan Bortziriak

Decididas las semifinales del Campeonato de Bertsolaris de Navarra

Siete bertsolaris de la comarca se han clasificado para las semifinales

A. D. C.

baztan-bidasoa.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:23

Comenta

Con la disputa de las cuatro sesiones de la primera fase, ha quedado completada la lista de semifinales del Campeonato de Bertzolaris de Navarra.

Tras la sesión de este fin de semana en Los Arcos, que venía Joanes Illaregi, se han completado los nombres de todos los semifinalistas que se enfrentarán en tres citas. En ellas, participarán siete bertsolaris de Baztan-Bidasoa.

El 1 de noviembre, en la Casa de Cultura de Aoiz, a las 17.30 horas se verán las caras Ekhiñe Zapiain Arlegi (Bera), Eki Mateorena Zozaia (Leitza), Endika Legarra Nuin (Iruñea), Eneko Lazkoz Martinez (Etxarri Aranatz), Julen Zelaieta Iriarte (Bera) y Saioa Alkaiza Guallar (Iruñea).

La siguiente cita será el 8 de noviembre, en el Herri aretoa de Leitza, también a las 17.30 horas y saldrán al escenario Jabi Lezaun Landa (Iruñea), Julio Soto Ezkurdia (Iruñea), Kattin Madariaga Apaolaza (Arantza), Mikel Lasarte Cia (Barañain), Patxi Castillo de Gracia (Bera) y Sarai Robles Vitas (Barañain).

La tercera semifinal será el 16 de noviembre, en el Centro Cultural de Tafalla, de nuevo a las 17.30 horas y se enfrentarán Amaia Elizagoien Varela (Oronoz), Ekain Alegre Gil (Altsasu), Joanes Illarregi Marzol (Leitza), Josu Sanjurjo Alzuri (Lesaka), Xabat Illarregi Marzol (Leitza) y Xabi Maia Etxeberria (Elizondo).

Las entradas para las semifinales están disponibles en www.bertsosarrerak.eus.

Saats Karasator renunciaba al campeonato, por lo que el beratarra Patxi Castillo Graziarena (296,5 puntos) completa la lista de dieciocho.

En Los Arcos el domingo vencía Joanes Illaregi. Con él, en el escenario, actuaron Ekain Alegre Gil, Joanes Illarregi Marzol, Kattin Madariaga Apaolaza, Mikel Lasarte Zia, Saioa Alkaiza Guallar y Xabi Maia Etxeberria. Tras realizar todas las sesiones puntuables, Illarregi fue el que más puntos sumó, clasificándose directamente a las semifinales.

