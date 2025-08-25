Curso formativo de profundización en educación sexual en Irurita y Doneztebe

A. MARIEZKURRENA Baztan-Bidasoa. Lunes, 25 de agosto 2025, 20:17 Comenta Compartir

El colegio público de Irurita y el colegio San Miguel de Doneztebe / Santesteban participarán en un pilotaje formativo de profundización en educación sexual el próximo curso. La experiencia se impulsa en colaboración con el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (Ispln) y los Centros de Atención a la Salud Sexual y reproductiva (Cassyr), y con la tutorización de profesionales externas expertas en sexología. El objetivo de esta iniciativa «es formar al profesorado en estas materias, así como ofrecer labores de asesoramiento y acompañamiento a la hora de desarrollar las propuestas pedagógicas en el aula».

Impulsada desde el Departamento de Educación, esta propuesta formativa de profundización en educación sexual se llevará a cabo va a iniciar en doce centros educativos de Navarra.

Se trata de una iniciativa pionera en el terreno de la educación en cuanto al tratamiento de la educación sexual integral, que tiene como meta consolidar una adecuada impartición de los contenidos curriculares a través de la profundización formativa del profesorado encargado de acordar estas materias propias del Plan de Coeducación de Navarra, que recoge en uno de sus ejes todo lo relativo a la educación afectivo-sexual positiva, saludable y respetuosa con la diversidad. «La propuesta será tutorizada por sexólogas con experiencia en la materia que realizarán el acompañamiento al profesorado desde un enfoque en línea con los contenidos curriculares del Plan de Coeducación de Navarra», destacan sus responsables.

Según destacan desde el Gobierno de Navarra «la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que resulta imprescindible ofrecer a las personas adolescentes y jóvenes una educación sexual integral, que les brinde información precisa, adaptada y lo más completa posible sobre su salud sexual y reproductiva».

Para ponerlo en marcha, el Departamento de Educación se puso en contacto con los centros educativos que ya habían completado el proceso formativo de Skolae y les ofreció la posibilidad de participar de forma voluntaria en el pilotaje. Doce de estos centros, tanto públicos como concertados, contestaron afirmativamente solicitando su participación.

Además de los profesores y alumnos de Irurita y Doneztebe, participarán en el proyecto los de la ikastola Paz de Ziganda de Villava / Atarrabia, el colegio público de Ochagavía / Otsagabia y el instituto de la localidad, el colegio Río Arga de Berbinzana, el instituto Askatasuna de Pamplona / Iruña, el colegio Hermanas Uriz Pi de Sarriguren, el colegio Luis Gil de Sangüesa / Zangoza, el Taller Escuela de Etxabakoitz, el colegio Julián M. Espinal Olcoz de Mendigorría y el colegio La Compasión-Escolapios de Pamplona.