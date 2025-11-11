Cultur Izan se consolida en su tercera edición con la asistencia de 2.225 personas

A. D. C. baztan-bidasoa. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

El programa Cultur Izan de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, dedicado a las expresiones musicales y verbales de la cultura tradicional y popular, ha contado en su tercera edición con una nutrida concurrencia de propuestas muy variadas de asociaciones de toda Navarra. El programa muestra su madurez al poder programar actividades heterogéneas para públicos diversos en todo el territorio con buena acogida en las localidades.

Este año se han programado un total de 15 acciones de diversa naturaleza en el ámbito de las expresiones verbales, la danza y la música instrumental, vocal y coral: talleres de formación, conciertos y espectáculos, conciertos performativos y eventos de calle. Propuestas que han ido desde lo experimental hasta formatos clásicos, para público intergeneracional, desde el familiar, estudiantes y comunidades locales, entre otros perfiles. Cultur Izan 2025 ha mostrado el carácter vivo de estas expresiones culturales, y la buena acogida y satisfacción por parte de las personas espectadoras y participantes.

En la comarca, Cultur Izan llegó hasta Bera, donde actuó Danserie Ensemble.

La actividad de visibilización del bertsolarismo, denominada 'Bertsondare', ha contado de nuevo con los campeones navarros Saioa Alkaiza y Julio Soto en los dos eventos.

El acceso gratuito a todas las actividades, que se han realizado con la colaboración de los ayuntamientos y en su mayoría en los espacios escénicos municipales, ha hecho posible la asistencia y participación de un total de 2.225 personas. De ellas, 1.816 personas participaron en las acciones y eventos y 409 han visitado hasta el 31 de octubre la exposición Indumentaria navarra: un legado vivo. Navarra en la exposición del traje regional de 1925, una producción del Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja en colaboración con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno de Tudela, diseñada para Cultur Izan por la conmemoración de la Exposición del Traje Regional que tuvo lugar en Madrid en 1925.