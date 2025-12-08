Las cuevas de Zugarramurdi cerrarán en enero por obras de accesibilidad

A.D.C. zugarramurdi. Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

A partir de este miércoleds se van a llevar a cabo en la Cueva de Zugarramurdi unas obras destinadas a mejorar la accesibilidad del espacio visitable. Con motivo de estos trabajos, el espacio permanecerá cerrado todo el mes de enero.

Además, en este mes de diciembre el acceso a la cueva estará cerrado los lunes y martes, días 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30. Durante este periodo, el Museo de las Brujas ampliará su horario de apertura.

Por otra parte, este próximo sábado 13 de diciembre, el Auditorio del Museo de las Brujas acogerá a las 12.00 horas la presentación del lubro 'Zugarramurdi 1610'. El ayuntamiento de Zugarramurdi, el Museo de las Brujas y la editorial Xibarit presentarán esta obra «que relata la Historia de Zugarramurdi a través de un material gráfico de gran calidad».

«Las fotos de Joseba Urretavizcaya reveladas en blanco y negro acompañadas de unos evocadores textos de Fernando Hualde, junto con su traducción al euskera local, constituyen un documento magnífico, tanto por su cuidado formato como por las estupendas imágenes que constituyen uno de sus principales atractivos», explican los oganizadores.

El Ayuntamiento de Zugarramurdi ha adjudicado las obras del proyecto 'Cueva de Zugarramurdi: Mejora de la Accesibilidad' a la empresa Centro de Ocio y Escalada, por 573.741,44 euros (IVA inlucido). Se trata de una intervención integral destinada a adaptar el recorrido de visita de este enclave a criterios actuales de accesibilidad universal. La actuación forma parte del programa 'ACD Navarra Circular, Inclusiva y Resiliente', enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea–Next Generation EU. El proyecto se ejecuta conforme al convenio suscrito entre el Gobierno de Navarra —a través de la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo— y el Ayuntamiento de Zugarramurdi.

El proyecto contempla mejoras en la boca este, como la creación de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, mejora del acceso y salida, y adaptación de los aseos. En el interior de la cueva principal se delimitará un sendero accesible junto al cauce y en la salida se crearán pasarelas accesibles para cruzar a la otra orilla y prolongar el recorrido adaptado hasta las escaleras del prado del Akelarre. Aprovechando las obras, también se abrirá este prado que hasta ahora estaba cerrado a los visitantes.

En la cueva del Akelarre se instalarán nuevas pasarelas que permitirán continuar el itinerario accesible y ofrecerá un punto de observación hacia la cueva principal y en el edificio de taquilla se hará una reforma integral para cumplir con la normativa vigente, se crearán plazas de aparcamiento, se mejorará el itinerario de aproximación, se hará un aseo accesible y un mostrador adaptado. La cueva permanecerá cerrada durante el mes de enero con el objetivo de garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores.