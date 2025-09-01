Corte de tráfico en la N-121-A, este martes por las obras del túnel

El Diario Vasco baztan-bidasoa. Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

Este martes día 2 se realizará un corte de tráfico en la carretera N-121-A, en las inmediaciones de los túneles de Belate y Almandoz, en ambos carriles, de 8.00 a 18 horas para continuar con las obras de duplicación del túnel de Belate. El tráfico se desviará en sentido Irun por la NA-1210 , a partir del enlace del punto kilométrico 27. Por su parte, el tráfico en sentido Pamplona se desviará por la NA-1210, a partir del enlace del punto kilométrico 35.