Baztan Bortziriak

Corte de tráfico, este lunes, en la N-121-A en sentido a Pamplona

El Diario Vasco

baztan-bidasoa.

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:38

El lunes día 18 de agosto está previsto un corte de tráfico en la carretera N-121-A, entre los puntos kilométricos 35 a 27 en sentido Irun-Pamplona de 8.00 a 13 horas, para continuar con las obras de duplicación del túnel de Belate. El tráfico se desviará por la carretera local NA-1210 (Puerto de Belate). Por su parte, el tráfico en el sentido Pamplona- Irun se mantendrá sin afecciones por la carretera N-121-A. El motivo del corte es el traslado de sismógrafos para el control del túnel en servicio y poder continuar con los trabajos que se están desarrollando.

