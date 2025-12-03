Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Obras en Belate.

Baztan Bortziriak

Corte de tráfico para hoy jueves en la N-121-A, en las inmediaciones Belate y Almandoz

A. D. C.

Baztan.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:29

La carretera N-121-A, en las inmediaciones de los túneles de Belate y Almandoz, permanecerá cerrada durante hoy jueves, desde las 8.00 hasta las 18.00 horas en la calzada sentido sur, en dirección Irun a Pamplona / Iruña.

El tráfico rodado en dirección Pamplona a Irun (sentido norte) se mantendrá sin afecciones.

El tráfico en sentido Pamplona / Iruñea, se desviará por la NA-1210 (antigua carretera del Puerto de Belate), a partir del enlace del punto kilométrico 35, (zona norte del túnel de Almandoz) hasta el enlace del punto kilométrico 27 (zona sur del túnel de Belate).

