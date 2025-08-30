Convocatoria de subvenciones para aprender euskera

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:32 Comenta Compartir

Se ha abierto laconvocatoria de subvenciones al alumnado adulto empadronado en Malerreka que ha estudiado euskera en el curso 2024-25. El plazo para presentar la documentación estará abierto del 1 al 30 de septiembre. Se concederán ayudas para la matrícula y el límite de la subvención será de 460 euros. Uno de los objetivos de la mancomunidad es facilitar el aprendizaje de euskera a las personas adultas de la comarca. Para ello, ha publicado una convocatoria de subvenciones para el alumnado mayor de 16 años que haya estado aprendiendo o perfeccionando euskera el curso 2024-25. La cuantía de la ayuda será en función de la asistencia, y si se justifica una asistencia superior al 85%, se subvencionará el total del precio de la matrícula. PAra solicitar las ayudas las personas solicitantes deberán tener al menos 16 años; estar empadronada/o en uno de los municipios que integran la mancomunidad; que la asistencia al curso por el que se vaya a pedir la subvención sea superior al 70%; deberá entregar la documentación requerida en las fechas indicadas y estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con la mancomunidad, además de haber solicitado la subvención del Gobierno de Navarra para aprender euskera. La subvención de la mancomunidad es complementaria a las que otorga el Gobierno de Navarra. Más información: Servicio de Euskera de la Mancomunidad de Malerreka 948 451 746 / euskarazerbitzua@malerreka.eus