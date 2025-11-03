Contratada la dirección de obra del tramo entre los túneles de Belate

El departamento de Cohesión Territorial, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha contratado la dirección de obra del desdoblamiento ... de la carretera N-121-A en el tramo que unirá los nuevos túneles de Belate y Almandoz, por un valor cercano a los 840.000 euros, a las empresas Técnica y proyectos, S.A. (TYPSA) y P.J.S Proyectos, Estudios y Servicios Técnicos de Navarra, S.A. (SERTECNA).

Este contrato de dirección de obra es paralelo a la licitación de la obra para este nuevo tramo entre los nuevos túneles de la N-121-A, por valor de 18,7 millones de euros.

La actuación se suma a la intervención del Gobierno de Navarra en esta vía de gran capacidad, que ya trabaja en la duplicación del túnel de Belate para cumplir con los requisitos que deben seguir los túneles de la Red Transeuropea de Carreteras.

El proyecto

Las obras que se van a acometer incluyen el desdoblamiento de la calzada actual y la construcción de un nuevo viaducto.

El objetivo principal es mejorar la seguridad vial y la funcionalidad de la carretera N-121-A en un punto estratégico del corredor, al tratarse de una de las vías de gran capacidad de la comunidad.

El tramo, de 1,6 kilómetros de longitud, incluye la ejecución de un viaducto de 210 metros de longitud y 27 metros de altura máxima, que permitirá evitar un terraplén de gran envergadura y minimizar el impacto sobre el cauce natural de una regata próxima.

Las obras se desarrollarán entre los puntos kilométricos 31+360 y 32+920, con el desmonte por la margen derecha de la vía actual para habilitar dos calzadas separadas por una barrera de hormigón.

El viaducto se situará junto al futuro túnel de Almandoz, cuya boca sur se ubicará a la derecha de la existente, mientras que las calzadas de ambos túneles se separarán en sus embocaduras y discurrirán paralelas en el resto del trazado.