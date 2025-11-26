Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Baztan Bortziriak

Consulta popular este domingo sobre la fecha de celebración de ferias de Lesaka

A. D. C.

Bortziriak.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

Por primera vez se va a realizar una consulta popular en Lesaka utilizando la Ordenanza de Participación Ciudadana, aprobada en fechas recientes.

La cita será este domingo, 30 de noviembre, y los lesakarras tendrán que decidir sobre la fecha de celebración de sus Ferias de otoño. La única pregunta de la consulta será si quieren que las Ferias se celebren el jueves o el viernes.

Podrán parciticipar todas las personas empadronadas en Lesaka que tengan 16 años o más (y que lleven empadronados al menos dos años). Las urnas estarán en el ayuntamiento y se podrá acudir a votar en horario de 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 20.00 h. Para votar se necesita el DNI, NIE, permiso de conducir o pasaporte.

No se permitirá el voto por correo postal ni el voto electrónico.

Desde el Ayuntamiento de Lesaka animan a participar, con el fin de recoger la opinión del mayor número posible de personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  3. 3 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Consulta popular este domingo sobre la fecha de celebración de ferias de Lesaka