Consulta popular este domingo sobre la fecha de celebración de ferias de Lesaka

A. D. C. Bortziriak. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:58

Por primera vez se va a realizar una consulta popular en Lesaka utilizando la Ordenanza de Participación Ciudadana, aprobada en fechas recientes.

La cita será este domingo, 30 de noviembre, y los lesakarras tendrán que decidir sobre la fecha de celebración de sus Ferias de otoño. La única pregunta de la consulta será si quieren que las Ferias se celebren el jueves o el viernes.

Podrán parciticipar todas las personas empadronadas en Lesaka que tengan 16 años o más (y que lleven empadronados al menos dos años). Las urnas estarán en el ayuntamiento y se podrá acudir a votar en horario de 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 20.00 h. Para votar se necesita el DNI, NIE, permiso de conducir o pasaporte.

No se permitirá el voto por correo postal ni el voto electrónico.

Desde el Ayuntamiento de Lesaka animan a participar, con el fin de recoger la opinión del mayor número posible de personas.