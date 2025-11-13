Comienza el Campeonato de Paxaka en el frontón de Irurita

A. D. C. baztan-malerreka. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Este domingo comienza la XXVI edición del Campeonato Navarro de Paxaka, que se disputará en el frontón Aranabia de Irurita por la tarde. En esta ocasión participan tres equipos, Irurita, formado por Xabier Barberena, Mikel Sagaseta y Mikel Mindegia; Erratzu, con Manu Irigoien, Gorka Urtasun y Kaiet Itoiz y Doneztebe, formado por Jon Apeztegia, Ugutz Zelaieta y Mikel Telletxea.

Todos los participantes tendrán ficha de la Federación Navarra de Pelota Vasca. Los equipos podrán tener jugadores suplentes. Se jugará en una liguilla de ida y vuelta de todos contra todos. La clasificación de la liguilla decidirá los finalistas: el primero y el segundo jugarán la final. Los partidos serán a 7 juegos sin 'ados'. Un 7 – 4 dará 3 puntos al ganador), un 7 – 5 serán 2 puntos para el ganador y 1 para el perdedor.

En caso de empate en la liguilla, contará el equipo que más partidos ha ganado en toda la liguilla; mayor puntuación entre partidos disputados entre ellos, más partidos ganados en partidos disputados entre ellos, mayor diferencia de juegos (juegos a favor – juegos en contra) entre partidos disputados entre ellos, mayor diferencia de juegos en toda la liguilla, equipo más joven entre la media de los 3 jugadores y sorteo o liguilla entre los equipos empatados.

La liguilla se disputará el 16 y el 23 de noviembre y la final se jugará el 30 de noviembre.

Primeros partidos

Este domingo 16 de noviembre a las 16.30 horas jugarán Erratzu contra Irurita, a las 17.30, Doneztebe contra Irurita y a las 18.15 horas, Erratzu contra Doneztebe. Desde Laxoa Elkartea, organizador del encuentro agradecen «a Zubiondoa Ostatua, Ayuntamiento de Baztan y a la Federación Navarra de Pelota Vasca por ayudar a sacar adelante este campeonato».