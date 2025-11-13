Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paxaka en el frontón Aranabia de Irurita. A.D.C.

Baztan Bortziriak

Comienza el Campeonato de Paxaka en el frontón de Irurita

Este año participarán los equipos iruritarras, Erratzu y Doneztebe y la final será el día 30

A. D. C.

baztan-malerreka.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

Este domingo comienza la XXVI edición del Campeonato Navarro de Paxaka, que se disputará en el frontón Aranabia de Irurita por la tarde. En esta ocasión participan tres equipos, Irurita, formado por Xabier Barberena, Mikel Sagaseta y Mikel Mindegia; Erratzu, con Manu Irigoien, Gorka Urtasun y Kaiet Itoiz y Doneztebe, formado por Jon Apeztegia, Ugutz Zelaieta y Mikel Telletxea.

Todos los participantes tendrán ficha de la Federación Navarra de Pelota Vasca. Los equipos podrán tener jugadores suplentes. Se jugará en una liguilla de ida y vuelta de todos contra todos. La clasificación de la liguilla decidirá los finalistas: el primero y el segundo jugarán la final. Los partidos serán a 7 juegos sin 'ados'. Un 7 – 4 dará 3 puntos al ganador), un 7 – 5 serán 2 puntos para el ganador y 1 para el perdedor.

En caso de empate en la liguilla, contará el equipo que más partidos ha ganado en toda la liguilla; mayor puntuación entre partidos disputados entre ellos, más partidos ganados en partidos disputados entre ellos, mayor diferencia de juegos (juegos a favor – juegos en contra) entre partidos disputados entre ellos, mayor diferencia de juegos en toda la liguilla, equipo más joven entre la media de los 3 jugadores y sorteo o liguilla entre los equipos empatados.

La liguilla se disputará el 16 y el 23 de noviembre y la final se jugará el 30 de noviembre.

Primeros partidos

Este domingo 16 de noviembre a las 16.30 horas jugarán Erratzu contra Irurita, a las 17.30, Doneztebe contra Irurita y a las 18.15 horas, Erratzu contra Doneztebe. Desde Laxoa Elkartea, organizador del encuentro agradecen «a Zubiondoa Ostatua, Ayuntamiento de Baztan y a la Federación Navarra de Pelota Vasca por ayudar a sacar adelante este campeonato».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  7. 7

    El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
  8. 8 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  10. 10 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Comienza el Campeonato de Paxaka en el frontón de Irurita

Comienza el Campeonato de Paxaka en el frontón de Irurita