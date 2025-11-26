Toda la comarca se moviliza contra la violencia hacia las mujeres

A. D. C. baztan-bidasoa. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:24 Comenta Compartir

De media pasan 5 años desde que se comienza a sufrir la violencia hasta que se atiende, con las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que se derivan de ello. Para intentar que la ayuda llegue lo antes posible, Salud cuenta con una estrategia de detección temprana que ha revelado situaciones de violencia en 715 mujeres en los siete primeros meses de 2025, un 5,6% más que en el año pasado y un 25% más que la media de los últimos cuatro. Son datos que se han dado a conocer en torno al en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebró ayer en todo Baztan-Bidasoa, este año, con un mensaje común, las violencias cotidianas, invisibilizadas y digitalmente extendidas que siguen condicionando la vida de mujeres y niñas.

El año pasado fueron 1.188 las mujeres atendidas por violencia machista en el Hospital Universitario de Navarra, frente a las 1.054 de 2023. Desde el 1 de enero hasta el 1 de agosto de 2025, los profesionales de Salud han detectado, con confirmación diagnóstica, 715 casos de violencia contra las mujeres. De ellos, el 63% corresponden a violencia física, un 8,5% a violencia sexual y un 6,5% a violencia psicológica. En lo que respecta a 2024, el 70% fueron casos de violencia física, un 10% de violencia psicológica y un 8% sexual. Los agresores son principalmente, parejas y ex-parejas.

Ayer hubo concentraciones instituicionales por la mañana en Bera y al mediodía en Elizondo, Arantza, Etxalar, Igantzi, Lesaka y Doneztebe. Además, por la tarde en Elizondo se celebró una segunda movilización convocada por Iñarrosi Baztango Gazte Feminista y Baztango Talde Feminista; también en Etxalar, organizada por el colectivo Añarra; en Bera, organizada por el Grupo de Mujeres Feministas Goldatz y Lesaka, organizada por Xulufrinak.

Otras actividades

Hoy de 16.30 a 20.00 horas. tendrá lugar un escape room en Doneztebe para mayores de 12 años, organizado por el Ayuntamiento y la asociación Aske.

Mañana a las 17.30 horas, en Arizkunenea de Elizondo se llevará a cabo una charla sobre 'Impago de la pensión, violencia económica contra las mujeres', organizado por el Servicio de Igualdad. El viernes a las 17.00, en Narbarte y organizado por el Servicio de Igualdad de la Mancomunidad de Malerreka, cuenta cuentos 'Kontuk eta Komerik'. También el viernes en la Casa de Cultura de Etxalar a las 19.00 horas, recital musical Liliak xuri beltzean, organizado por el Servicio de Igualdad de Bortziriak.

El sábado el escape room llegará a Arizkunenea de Elizondo, para mayores de 12 años, organizado por el Servicio de Igualdad y la asociación Aske.

Por último, el martes 16 de diciembre a las 18.00 h. en Beralandeta de Bera, charla 'Ciber-violencias machistas y estrategias para combatirlas', organizado por el Servicio de Igualdad de Bortziriak.