Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las obras de cimentación del nuevo puente. GN

Cohesión Territorial inicia los trabajos de cimentación para construir el nuevo puente de Elizondo

Las obras comienzan a dar forma al viaducto de 62 metros de longitud, que unirá la variante de Irurita-Elizondo con la NA-8307

A.D.C.

Baztan

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:34

Comenta

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha iniciado los trabajos de cimentación para construir el nuevo puente de Elizondo, que unirá la variante con la antigua carretera de acceso a la localidad. Esta estructura, de 62 metros de longitud y más de 10 metros de anchura, unirá la variante de Irurita-Elizondo con la NA-8307, lo que permitirá descongestionar el tráfico que actualmente cruza el barrio de Baztan Berri, con lo cual mejorará la circulación interior del municipio.

Las actuaciones para la cimentación han comenzado con la perforación y hormigonado de los pilotes que forjarán la cimentación del puente. Esta estructura cuenta con un estribo de tres columnas de 25 metros de longitud que irán ancladas en roca a un mínimo de 7,2 metros de profundidad. La cimentación de la pila central del viaducto contará con cuatro pilotes, también ancladas en los mismos parámetros anteriores, y con una longitud de 15 metros cada uno.

La cimentación del puente de Elizondo supone un paso esencial en la construcción de esta estructura clave para los y las vecinas del valle. El nuevo enlace entre la variante Irurita-Elizondo con la carretera NA-8307 (antigua N-121-B), se hará efectivo a través de un nuevo tramo de 230 metros de longitud de doble sentido, que dará acceso a la NA-8307 en la calle Santiago, a la que podrán incorporarse con la nueva glorieta que incluye el proyecto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  4. 4 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  5. 5

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  6. 6 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  7. 7

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  8. 8 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  9. 9 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  10. 10 Fallece el histórico entrenador Xabier Azkargorta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cohesión Territorial inicia los trabajos de cimentación para construir el nuevo puente de Elizondo

Cohesión Territorial inicia los trabajos de cimentación para construir el nuevo puente de Elizondo