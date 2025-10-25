Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Baztan Bortziriak

Más de cien agentes debaten sobre el futuro del cicloturismo

El 'II Congreso Internacional Navarra en Bici' se celebró el jueves en Pamplona

A. D. C.

baztan-bidasoa.

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:21

Comenta

Tras el éxito del primer encuentro, la Comunidad Foral ha organizado una segunda edición del 'Congreso Internacional Navarra en bici', un escaparate para aprender de algunos de los mejores destinos internacionales y, al mismo tiempo, mostrar el desarrollo del producto cicloturista en Navarra. Si en la primera edición el destino de referencia fue Eslovenia, en esta ocasión el centro de atención está siendo doble: Italia como ejemplo de desarrollo a nivel internacional y Girona como destino nacional de referencia.

La Comunidad Foral cuenta con dos rutas de larga distancia, más de 3.000 kilómetros de rutas BTT (bicicletas todoterreno) y cinco vías verdes, que comunican Navarra de norte a sur y de este a oeste. Uno de los momentos más interesantes de esta jornada era la presentación del 'Estudio de demanda de Cicloturismo'. En concreto, el objetivo de esta propuesta es que sirva como herramienta básica para dirigir las futuras estrategias del sector en la Comunidad, y ha sido impulsada desde la Dirección General de Turismo de Navarra a través de fondos europeos. Tanto el congreso como este estudio cuentan con financiación Next Generation EU, con la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Club Navarra en Bici

Uno de los puntos de interés del congreso de este jueves ha sido la evolución de la iniciativa Club Navarra en Bici, inaugurada en 2023. Se trata de un punto de encuentro sobre este sector, del que forman parte actualmente cerca de un centenar de empresas y entidades: 6 agencias, 12 empresas de actividades, 10 empresas de alquiler de bicicletas, 12 campings, 34 alojamientos, 13 restaurantes y 10 entidades.

El club ha participado en diferentes ferias especializadas, como la Feria de Wandelbeurs (Utrecht), la Feria del cicloturismo en Bolonia, la Feria Velo de Berlín, la Ciclosferia de Valencia, el Eurobike show de Frankfurt, o la Feria Pedal Spain de Zaragoza. Además, como ha especificado la consejera, está prevista la participación, en colaboración con el Gobierno de Navarra, en una jornada en Girona, en la que se visitarán empresas y entidades relacionadas con el cicloturismo.

Una de las primeras ponencias internacionales era a cargo de Nick Montemaggi, especializado en marketing deportivo y cicloturism. Este experto italiano daba a conocer cómo eventos y marcas pueden transformar territorios cicloturistas. El segundo ponente italiano era Enrico Guala, director Marketing de Finale Outdoor Region. Ponía sobre la mesa el trabajo realizado para que el espacio Finale Ligure se haya convertido en el paraíso mediterréneo para el enduro. Destino Girona se daba a conocer en una ponencia sobre la Primavera Ciclista de Berguedà, y se ha analizado el poder de la prescripción mediática. Se celebraban dos mesas redondas: una sobre 'La revolución de los campings bike-friendly' y otra sobre 'Aspectos clave para que un destino sea relevante en Cicloturismo'.

