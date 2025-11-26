Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Exterior del complejo de Benito Menni en Elizondo.

Baztan Bortziriak

Charlas informativas sobre el Centro de Observación y Acogida de Menores

Dirigidas a la ciudadanía, tendrán lugar el lunes y martes de la próxima semana en Irurita, Erratzu, Elizondo y Aniz

A. D. C.

Baztan.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:58

El Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra tiene previsto abrir en diciembre en Elizondo, en un edificio del complejo Benito Menni, un Centro de Observación y Acogida de Menores (COA) que gestionará la Fundación Gizain.

Desde el Ayuntamiento de Baztan han anunciado que han pedido «a los promotores que compartan información sobre esta residencia con la ciudadanía». De tal manaera se han fijado cuatro citas, una por cada Cuartel que compone en Valle de Baztan para la próxima semana.

Las charlas se desarrollarán los días 1 y 2 de diciembre, lunes y martes. «Toda la ciudadanía está invitada a participar para recibir información de primera mano y resolver dudas sobre esta nueva sede», explican desde el ayuntamiento. El lunes 1 de diciembre la primera cita será a las 18.00 horas en el Centro Cívico de Irurita y la seguna, a las 20.00 horas en el lavadero de Erratzu. El martes las charlas continuarán, a las 18.00, en el desván de la Casa de Cultura Arizkunenea de Elizondo y a las 20,00 horas en la sociedad de Aniz.

