Desde charlas hasta escape rooms por el 25-N en toda la comarca

Toda la comarca se volcará en torno al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con un amplio programa de movilizaciones y actividades de sensibilización. La jornada está organizada de forma conjunta por instituciones y colectivos feministas que este año insisten en la importancia de implicar «a toda la sociedad en la erradicación de las violencias machistas». El lema de este año, 'La violencia machista digital deja huella real'.

En Baztan la primera cita será con la representación teatral Cromlech, el domingo 23 de noviembre a las 18.00 horas en el Centro Cívico de Irurita. El martes 25 de noviembre, a las 12.00, en la Plaza de los Fueros de Elizondo, tendrá lugar la concentración institucional convocada por el Ayuntamiento de Baztan. Por la tarde, el movimiento feminista ha llamado a una movilización en el mismo lugar a las 19.00 horas. Esta convocatoria, está organizada por Iñarrosi Baztango Talde Feministak y Baztango Talde Feminista. El ciclo continuará el jueves 27 de noviembre con la charla 'Pensión no pagada', una charla sobre violencia económica contra las mujeres, impartida por Ixaxi Pérez Fernández a las 17.30 horas en Arizkunenea.

En Baztan, Malerreka y Bortziriak se va a lelvar a cabo un escape room, 'Etorkizun hobeari begira' (Mirando hacia un futuro mejor), dirigido a jóvenes mayores de 12 años. Los grupos participantes deberán superar distintas pruebas relacionadas con varios tipos de violencia, fomentando la cooperación y el pensamiento crítico. La iniciativa está organizada por los Servicios de Igualdad de Bortziriak, Malerreka y Baztan y la asociación ASKE bajo el título 'Mirando a un futuro mejor'. Es una actividad de carácter gratuito pero hay que inscribirse de forma previa.

La cita llegará a la escuela de Igantzi este sábado, 22 de noviembre. Los horarios serán opcionales: de 11.00 a 12.00 horas, de 12.15 a 13.15, de 13.30 a 14.30, de 15.30 a 16.30, de 16.45 a 17.45 ó de 18.00 a 19.00. La inscripción deberá realizarse antes del 21 de noviembre. Hay que inscribirse individualmente, pero quien no tenga correo electrónico o quiera apuntar un grupo deberá llamar al 722 69 30 78. La siguiente cita será en Doneztebe el próximo miércoles 26 de noviembre en Doneztebe. De 16.30 a 20.00 horas, se reunirán en la sala Galbaraialde, en el antiguo Centro de Salud y también hay que inscribirse de forma previa. Por último, en Elizondo el escape room será el el sábado 29 de noviembre, durante todo el día. La cita será en Arizkunenea.

Malerreka

Además, en Malerreka este sábado 22 de noviembre, y más en concreto en Eratsun a las 16.30 horas comenzará un Taller de chapas para sensibilización con la población más joven. A las 18.00, se proyectará una película dirigida al público infantil y a las 21.00 horas, otra dirigida a jóvenes y adultos. El lunes 24 de noviembre, en Ituren tendrá lugar la charla 'La violencia machista hoy: Retos', a cargo deNagore Pérez Fernández, a las 17.30 horas, en el desván del ayuntamiento. El martes 25 de noviembre a las 12.00 horas tendrá lugar una concentración institucional en la rotonda situada frente a la escuela San Miguel y el instituto Mendaur, de Doneztebe. El miércoles tendrá lugar el escape room por la tarde y el viernes 28 de noviembre tendrá lugar el cuenta cuentos 'Kontuk eta komerik', a cargo de Ixabel Agierresarobe Arzallus a las 17.00 horas en el ayuntamiento de Narbarte, en Euskara. La violencia de género aparece con normalidad en varias leyendas populares, «pero ¿quién recogió y difundió esas leyendas? Es hora de cambiar este punto de vista. Contemos de la manera que queramos y hagamos nuestras propias historias», recoge la sinopsis. .

En Bortziriak, el 25 de noviembre, las citas institucionales serán al mediodía en las Plazas de Arantza, Etxalar e Igantzi, además de en la Plaza Zaharra de Lesaka y un poco antes, a las 10.45 horas, en el IES Toki Ona de Bera. Organizadas por el movimiento feminista, las citas serán en Bera, en Kanttonberri, a las 19.30, organizada por Golddatz; en la Plaza de Etxalar a las 18.30, organizada por Añarra y a las 19.30, en la Plaza Zaharra de Lesaka, organizada por Xulufrinak.

Las actividades continuarán en Bortziriak el viernes 28 de noviembre, en Etxalar con el recital musical 'Liliak xuri-beltzean' y el martes 16 de diciembre en Bera con la charla 'Ciberviolencias machistas y estrategias para combatirlas'.