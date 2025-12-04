Charla de Andrés Iñigo en Ituren, para dar inicio a las jornadas culturales

A. D. C. Malerreka. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:50 Comenta Compartir

Ituren celebra sus Días culturales. Hoy a partir de las 19.00 h. tendrá lugar una charla a cargo de Andrés Iñigo en el ayuntamiento, seguida de un pintxo-pote, mus y bingo. Mañana a partrir de las 19.00 h. habrá concierto del grupo Bira Bira y bertso afaria. El domingo, feria de artesanos por la mañan, Hodeo Mago por la tarde en Aurtitz y degustación de talos.