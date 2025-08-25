Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Baztan Bortziriak

Cada centro educativo tendrá una especialista en educación sexual

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:17

El pilotaje impulsado por el Departamento de Educación consistirá en un proceso formativo que correrá a cargo de un equipo de cinco profesionales de sexología que impartirán talleres vinculados al contenido curricular del Plan de Coeducación. Las sexólogas formarán a los equipos Skolae de los centros participantes, coordinando tanto el contenido de esta formación, como la forma de abordarlo y la calendarización de todo el proceso. Se tratará de un asesoramiento especializado de formación para los y las tutores del Plan de Coeducación.

En cada centro educativo habrá una especialista en educación sexual que formará al profesorado. Además, estas profesionales tendrán las funciones de asesoramiento y, si se considera necesario, acompañamiento en el aula para desarrollar las propuestas pedagógicas con el alumnado. Este proceso se llevará a cabo de octubre a mayo y culminará en junio con una sesión de buenas prácticas entre todos los centros participantes.

El papel de las familias será importante, ya que desde un primer momento estarán informadas de cómo se desarrollará el proyecto en el centro y se les invitará a ser parte activa ofreciendo reuniones informativas voluntarias donde podrán ver qué y cómo se trabaja con el alumnado en el aula, así como pautas para continuar con la misma línea de trabajo en casa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina, de Pakistán y Bolivia a San Sebastián
  4. 4 San Sebastián, multas de 3.000 de euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  8. 8

    Reacción que sabe a poco
  9. 9

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  10. 10

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cada centro educativo tendrá una especialista en educación sexual