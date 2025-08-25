Cada centro educativo tendrá una especialista en educación sexual

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:17 Comenta Compartir

El pilotaje impulsado por el Departamento de Educación consistirá en un proceso formativo que correrá a cargo de un equipo de cinco profesionales de sexología que impartirán talleres vinculados al contenido curricular del Plan de Coeducación. Las sexólogas formarán a los equipos Skolae de los centros participantes, coordinando tanto el contenido de esta formación, como la forma de abordarlo y la calendarización de todo el proceso. Se tratará de un asesoramiento especializado de formación para los y las tutores del Plan de Coeducación.

En cada centro educativo habrá una especialista en educación sexual que formará al profesorado. Además, estas profesionales tendrán las funciones de asesoramiento y, si se considera necesario, acompañamiento en el aula para desarrollar las propuestas pedagógicas con el alumnado. Este proceso se llevará a cabo de octubre a mayo y culminará en junio con una sesión de buenas prácticas entre todos los centros participantes.

El papel de las familias será importante, ya que desde un primer momento estarán informadas de cómo se desarrollará el proyecto en el centro y se les invitará a ser parte activa ofreciendo reuniones informativas voluntarias donde podrán ver qué y cómo se trabaja con el alumnado en el aula, así como pautas para continuar con la misma línea de trabajo en casa.