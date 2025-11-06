Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Baztan Bortziriak

El campeonato navarro de sokatira arranca mañana sábado en Doneztebe

A. D. C.

malerreka.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:36

Comenta

El campeonato navarro de sokatira arrancará mañana sábado 8 de noviembre, con un torneo mixto en el frontón Ezkurra de Doneztebe y los campeonatos masculino y femenino se disputarán en Ansoáin el día 16 y en Lesaka el día 22 de noviembre.

El Beti Gazte saltará a la cancha en mixto, femenino y masculino y Amaiur sólo en féminas.

La Federación Navarra de Herri Kirolak ha organizado un año más el campeonato navarro de sokatira. El campeonato mixto se disputa mañana 8 de noviembre a las 17.00 horas en el frontón Ezkurra de Doneztebe. El Beti Gazte será el único representante de la comarca en la categoría de 560 kilos. Junto a los lesakarras, Ansoain, Berriozar y Txantrea competirán en el mixto.

Las siguientes citas serán en Ansoáin el domingo 16 de noviembre a las 11.30 horas y en Lesaka el sábado 22 de noviembre a las 17.00 horas. En Lesaka, disputarán las finales entre los dos primeros clasificados de la liguilla.

En categoría masculina, sólo competirán tres equipos: Beti Gazte, Berriozar y Txantrea. En categoría femenina, en cambio, habrá seis grupos: los de la comarca serán dos, Amaiur y Beti Gazte. Junto a ellos estarán Ansoain, Araxes, Berriozar y Txantrea.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  5. 5 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  6. 6 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  7. 7

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  8. 8 La nao San Juan vuelve a la vida
  9. 9 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  10. 10 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El campeonato navarro de sokatira arranca mañana sábado en Doneztebe