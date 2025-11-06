El campeonato navarro de sokatira arranca mañana sábado en Doneztebe

A. D. C. malerreka. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:36 Comenta Compartir

El campeonato navarro de sokatira arrancará mañana sábado 8 de noviembre, con un torneo mixto en el frontón Ezkurra de Doneztebe y los campeonatos masculino y femenino se disputarán en Ansoáin el día 16 y en Lesaka el día 22 de noviembre.

El Beti Gazte saltará a la cancha en mixto, femenino y masculino y Amaiur sólo en féminas.

La Federación Navarra de Herri Kirolak ha organizado un año más el campeonato navarro de sokatira. El campeonato mixto se disputa mañana 8 de noviembre a las 17.00 horas en el frontón Ezkurra de Doneztebe. El Beti Gazte será el único representante de la comarca en la categoría de 560 kilos. Junto a los lesakarras, Ansoain, Berriozar y Txantrea competirán en el mixto.

Las siguientes citas serán en Ansoáin el domingo 16 de noviembre a las 11.30 horas y en Lesaka el sábado 22 de noviembre a las 17.00 horas. En Lesaka, disputarán las finales entre los dos primeros clasificados de la liguilla.

En categoría masculina, sólo competirán tres equipos: Beti Gazte, Berriozar y Txantrea. En categoría femenina, en cambio, habrá seis grupos: los de la comarca serán dos, Amaiur y Beti Gazte. Junto a ellos estarán Ansoain, Araxes, Berriozar y Txantrea.