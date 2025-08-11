El CAE mantiene las restricciones debido al riesgo extremo de incendios

El Comité Asesor de Emergencias (CAE) recordó tras su reunión de aye que las previsiones meteorológicas siguen siendo muy adversas y el riesgo de ... incendio sigue siendo extremo durante toda la semana en Navarra, por lo que decidió mantener activada la Situación Operativa 2 del plan INFONA mientras siguen las labores de extinción del incendio de Carcastillo.

Asimismo, siguen en vigor las restricciones solo a las labores de cosecha de cereal y empacado de paja en secano y a los trabajos que impliquen soldaduras o cortes de elementos metálicos en suelo no urbanizable en toda la geografía de Navarra, debido al riesgo extremo de incendios. La actualización de las restricciones entraron en vigor el sábado.

Por su parte, el resto de actividades agrícolas y forestales y de uso recreativo del fuego seguirán estado reguladas, como es habitual, por el plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios, aprobado por acuerdo del Gobierno en mayo de 2025, consensuado con el sector agrario.

El riesgo de incendio previsto por Aemet para estos días es muy alto o extremo en todo el territorio de Navarra, con un aumento progresivo del riesgo a medida que avanza la semana.

El Servicio de Protección Civil ha enviado comunicaciones a las entidades locales para que notifiquen la situación de riesgo a los responsables de acampadas que tengan lugar en sus territorios.

Altas temperaturas

Asimismo, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra / Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua (ISPLN/NOPLOI) advierte de la necesidad de extremar la precaución, especialmente las personas con mayor vulnerabilidad, ante la prolongación de la alerta roja sanitaria por altas temperaturas por lo menos hasta hoy miércoles. La Comunidad Foral lleva ocho días concatenando jornadas de calor extremo, lo cual supone un riesgo aún más alto para la salud de la población.