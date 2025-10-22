La II Bortzirietako Kopa finaliza con la Subida a Lizuniaga de este sábado

La segunda edición de la Bortzirietako Kopa llegará a su final este sábado 25 de octubre con la 44º edición de la Subida a Lizuniaga.

Ane Elzaurdia llega como líder a la última prueba con 400 puntos y pleno de victorias, ya que ha ganado las cuatro carreras celebradas hasta ahora: Zubigaineko Kros Herrikoia de Lesaka, Alkaiaga Trail, Gau Krossa de Bera y Cross de Agerra. Amaia Jorajuria es segunda con 365 puntos y Amaia Etxarte es tercera con 255 puntos.

En la categoría masculina la clasificación está encabezada por Aritz Arratibel, con 375 puntos, gracias a su triunfo en Lesaka y sus dos segundos puestos en Alkaiaga y Agerra. Hodei Lujanbio es segundo en la clasificación general con 355 puntos y Gwendal Larqué es tercero con 330 puntos. En la clasificación por equipos, Eziñin es primero con 718 puntos y Xerpak segundo con 652 puntos.

Para la clasificación general final se tienen en cuenta los mejores puestos en cuatro de las cinco carreras.

Los dos primeros clasificados en la categoría masculina y femenina y los dos mejores equipos recibirán lotes de la Fundación Ibardin, Mazizior Edariak y Martiko, patrocinadores de la Bortzirietako Kopa.

Además, todos los corredores que hayan participado en cuatro de las cinco carreras tendrán un regalo donado por los ayuntamientos de Bera y Lesaka, colaboradores de la Bortzirietako Kopa.

Las inscripciones para la Subida a Lizuniaga, de 4,9 kilómetros, están abiertas en la web www.pb-organisation.com a un precio de 8 euros (12 euros si se hace el mismo día de la carrera). La carrera será a las 17.00 horas y previamente, a las 15.30 horas, se celebrarán carreras para niños y niñas.

Toda la información de las carreras de la Bortzirietako Kopa se puede consultar en la web wwww.bortzirikopa.eus.