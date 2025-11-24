EH Bildu llama a acoger «sin discursos de odio» a los jóvenes migrantes

A.D.C. baztan. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Tras conocerse la decisión del Gobierno de Navarra de abrir un centro para 20 menores migrantes no acompañados en el edificio Bertiz del Centro Hospitalario Benito Menni de Elizondo, cerrado hace un año con gran oposición por parte de los trabajadores que llevan denunciando todo este tiempo los despidos y el descenso en la calidad del servicio, EH Bildu de Baztan se ha mostrado en desacuerdo con el cierre del edificio y todo lo que ha conllevado, a la vez que ha criticado la falta de información oficial por parte del Gobierno de Navarra hacia el ayuntamiento.

Falta de información

«No estamos de acuerdo con la reducción de la actividad y el despido de trabajadores llevado a cabo por Benito Meni. Alquilar un espacio recién vaciado y darle otro uso avala la reducción realizada por la empresa Benito Meni», explican. Recuerdan que «ni la reducción en Benito Meni ni la instalación de los jóvenes allí son decisiones del Ayuntamiento de Baztan», gobernado en coalición también por EH Bildu. «Es más, -puntualizan- el Ayuntamiento de Baztan se ha enterado de la decisión por vías no oficiales, y al acudir al Gobierno de Navarra en busca de más información ha conocido más detalles».

Atención

«Valoramos positivamente que el Gobierno de Navarra, en lugar de acumular a muchos jóvenes en pocos centros como hizo antes, plantee ahora distribuirlos en más centros, entre ellos uno en Baztan. Esto garantiza una atención adecuada y facilita y naturaliza la convivencia entre los jóvenes y la comunidad local», explican.

«Ante los rumores y discursos fascistas que criminalizan a estos jóvenes», recuerdan a la población que «estos jóvenes no han abandonado su tierra natal por capricho. Son víctimas de la explotación y el expolio brutales que el sistema capitalista impone en los países del sur global».

Afirman que «nosotros también tenemos parte de responsabilidad en ello, y por tanto, nos corresponde presionar para que termine esa explotación, para que nadie se vea forzado a abandonar su tierra».

Movilizacionesa antifascistas

«No permitamos que los fascistas desvíen la mirada hacia el lugar equivocado, no caigamos en la trampa de enfrentar al penúltimo con el último», analizan. «Los ladrones de verdad llevan corbata, son la élite, una minoría, y esos son nuestros enemigos. Esa élite es la principal responsable de convertir la tierra natal de estos jóvenes en un lugar invivible», afirman.

Recuerdan además, que «existen experiencias positivas en la gestión de este tipo de centros. En ellas, los agentes locales y la fundación pública que gestiona el centro trabajan en colaboración. Estos jóvenes necesitan el apoyo de todo Baztán, y animamos a la ciudadanía a participar de forma positiva en las iniciativas que se organicen para su bienestar y para la convivencia de todos. Para empezar, recibiendo información sobre el funcionamiento del centro a través de canales fiables y no alimentando falsos rumores».

Finalmente, añaden que «los fascistas de VOX han avanzado que realizarán concentraciones en los lugares donde el Gobierno de Navarra establezca este tipo de centros. Hacemos un llamamiento a todos los baztaneses para que estén alerta ante las movilizaciones antifascistas y, si las hubiera, para que participen en ellas». Este comunicado será la base de la moción que presentarán en el próximo pleno.