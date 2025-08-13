Bera da por finalizados los trabajos de reparación de las inundaciones de 2023

El Ayuntamiento de Bera ha finalizado las obras de acondicionamiento de los montes y caminos rurales afectados por la riada de mayo de 2023. ... En primer lugar se realizaron trabajos de urgencia, ya que era necesario garantizar caminos abiertos y seguros a los caseríos.

Así se repararon los caminos que conducen a las siguientes casas: Eguri, Mandaniko borda, Larratxen borda y la que sube por Peña borda. También se realizaron arreglos en el camino principal de los barrios de Zia, Suspelttiki y Kaule. Estos trabajos han costado 334.931,01 euros.

En un segundo lote se acondicionaron las pistas que conducen a las ventas de Iasola y Larun, que quedaron muy dañadas por la lluvia. En ambas intervenciones se han invertido 51.051,50 euros.

Por último, con una inversión de 113.621,59 euros, en julio de este año se han realizado las últimas obras en Elarmota, Kaule, Apeztiko borda, Juanteneko borda, Otsanda, Sarralla, Suspelttiki, Juanseneko borda, Mendigorrigaraia, Xantelerreka, Lamixene, Gorostigain, Itzea, Usategieta-Landagaita, Maletenea, Lizuniaga (frontera) y Gondendiaga.

En total los trabajos han costado 499.604,10 euros y se espera recibir una subvención de 337.499,82 euros