Beca para proyectos de fin de estudios de Ane Ordoki y Miren Etxepeteleku

Las vecinas de Lesaka Ane Ordoki Telletxea y Miren Etxepeteleku San Julián han sido elegidas por el Ayuntamiento de la localidad para sus becas destinadas a proyectos de fin de estudios relacionados con el municipio.

Este año, las bases recogían que esta subvención para la realización de proyectos de fin de estudios sobre Lesaka, de fin de grado o trabajos de fin de máster, iba a tener una dotación de 1.000 euros. «La comisión de valoración propondrá que se subvencionen los 2 proyectos que hayan obtenido mayor puntuación entre los presentados. La subvención correspondiente a cada proyecto o trabajo seleccionado será de 500 euros».

El Ayuntamiento ha dado a conocer que las becadas son estas dos lesakarras, ya que uno de los requisitos es estar empadronado en Lesaka o estar empadronado coyunturalmente en otro municipio y justificar que el motivo es cursar estudios en el exterior, siempre que el empadronamiento anterior haya sido en Lesaka.

La entrega y presentación de los proyectos ha tenido lugar en la casa consistorial en un acto presidido por alcalde Ladis Satrustegi.

Ane Ordoki Telletxea, graduada en Nutrición Humana y Dietética por la UPV/EHU, presentó su trabajo titulado 'Diseño de un plan para reducir el desperdicio alimentario en los comedores escolares'. Basándose en un estudio realizado durante cinco días en la cocina y comedor de la escuela Irain, propuso medidas como ajustar los menús a las necesidades nutricionales, ofrecer los platos de manera más atractiva para los niños y repartir el pan según la demanda, ya que «se desperdicia de manera sistemática». Además de reducir residuos, el trabajo busca concienciar sobre la sostenibilidad y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El proyecto de Miren Etxepeteleku, graduada en Educación Infantil, lleva por título 'El niño es ciudadano', que analiza y propone formas de fomentar la participación de los niños y niñas de 5 años en la vida de Lesaka. Preparó varios cuestionarios y obtuvo respuestas de 11 familias de los 17 niños de esa edad que estudian en la escuela Irain y en la ikastola Tantirumairu. Mantuvo también reuniones con los tutores, los equipos directivos y el alcalde. Su objetivo principal, «identificar cómo participan los niños en las actividades del pueblo y proponer medidas para fomentar esa participación».

El alcalde, Ladis Satrustegi, destacó que los objetivos de esta beca son «apoyar la realización de trabajos, fomentar el vínculo con Lesaka incluso cuando se estudia fuera, obtener información sobre temas de interés para el ayuntamiento...»