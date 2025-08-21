El barrio de Agerra acoge el día 30 el 42º Cross Memorial Luis Mari Apeztegia

Baztan-BortziriakEl barrio de Agerra acoge el día 30 el 42º Cross Memorial Luis Mari Apeztegia
Ane Elzaurdia y Aritz Arratibel lideran la II Bortzirietako Kopa tras disputarse tres de las cinco carreras
A. Urbieta
Jueves, 21 de agosto 2025, 20:31
El barrio de Agerra en Bera celebrará el sábado 30 de agosto la 42ª edición del Cross-Memorial Luis Mari Apeztegia. La prueba, organizada ... por la comisión de fiestas de Agerra, con la colaboración de Manttale Mendi Lasterketa Taldea, forma parte de la II Bortzirietako Kopa.
Será la cuarta carrera del circuito tras celebrarse Zubigaineko Kros Herrikoia de Lesaka, la Alkaiaga Trail y la Gau Krossa de Bera, y a falta de la Subida a Lizuniaga que se disputará el 25 de octubre. Aritz Arratibel y Ane Elzaurdia son los dos líderes de Bortzirietako Kopa después de disputarse las tres primeras carreras. Arratibel encabeza la categoría masculina con 280 puntos, por delante de Hodei Lujanbio (265) y Gwendal Larqué (245). En la categoría femenina, Ane Elzaurdia ha ganado las tres carreras y lidera el circuito con 300 puntos. Segunda es Amaia Jorajuria (270 puntos) y tercera Amaia Etxarte (170).
-
Horarios
-
18 00 horas. Categorías de niños.
-
18 30 horas. Juniors, seniors y veteranos.
-
Inscripiones
-
Gratutitas Se deberán realizar antes de la salida.
-
Distancias
-
Txikis 150 m
-
Prebenjamines 300m
-
Benjamines 400 m
-
Alevines 800 m
-
Infantiles 1.200 m
-
Juniors 2.900 m
-
Seniors 5.800 m
-
Veteranos 5.800 m
Por equipos, Eziñin es primero con 468 puntos, por delante de Xerpak (377) y Zerbezeruk (372).
El Cross de Agerra será la siguiente prueba puntuable el sábado 30 de agosto. La competición se iniciará a las 18.00 horas con las carreras de categorías inferiores. Los txikis cubrirán una distancia de 150 metros, los prebenjamines 300, los benjamines 400 metros, los alevines 800 y los infantiles 1.200 metros.
A las 18.30 horas se dará la salida conjunta a las categorías de junior, senior y veteranos, que deberán recorrer diferentes distancias. Así, los junior (hombres y mujeres) darán dos vueltas al circuito que rodea el barrio hasta totalizar 2.900 metros. Los hombres y las mujeres de las categorías senior y veterano darán cuatro vueltas hasta completar una distancia de 5.800 metros.
Las inscripciones se podrán realizar el mismo día de la prueba en la zona de salida y serán gratuitas. Al término de las carreras se celebrará el reparto de premios entre los ganadores.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.