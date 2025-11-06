El Ayuntamiento de Bera adquiere un tractor para limpiar pistas forestales

A. D. C. Bortziriak. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:36 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Bera ha adquirido un tractor para limpiar las pistas forestales y realizar labores de desbroce dentro del proyecto Berako bideak garbi. «La invasión de zarzas y oteas de extensión creciente dificulta el acceso a pistas y senderos y la sequía y olas de calor, cada vez más frecuentes debido al cambio climático, han incrementado el riesgo de incendios», explican desde el consistorio.

Recuerdan además el gran incendio declarado en diciembre de 2021, que calcinó unas 1400 hectáreas entre Bera, Lesaka, Urruña, Biriatu e Irun.

«Esta máquina se utilizará para las labores forestales a realizar en el ámbito municipal de Bera, principalmente para la limpieza de caminos vecinales, pistas forestales, pastos y zonas en las que se deben adoptar medidas de prevención de incendios», explican.

La compra se ha realizado dentro del proyecto denominado 'Berako bideak garbi'. Se trata d eun preyecto que se se ha llevado a cabo en el marco de la ayuda 7119.01 PEPAC Navarra y Desarrollo Local Participativo 2023-2027 gestionada por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

La inversión en maquinaria ha sido de 111.320 euros.