Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo tractor adquirido por el Ayuntamiento de Bera.

Baztan Bortziriak

El Ayuntamiento de Bera adquiere un tractor para limpiar pistas forestales

La compra se ha realizado dentro del proyecto Berako bideak garbi

A. D. C.

Bortziriak.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:36

Comenta

El Ayuntamiento de Bera ha adquirido un tractor para limpiar las pistas forestales y realizar labores de desbroce dentro del proyecto Berako bideak garbi. «La invasión de zarzas y oteas de extensión creciente dificulta el acceso a pistas y senderos y la sequía y olas de calor, cada vez más frecuentes debido al cambio climático, han incrementado el riesgo de incendios», explican desde el consistorio.

Recuerdan además el gran incendio declarado en diciembre de 2021, que calcinó unas 1400 hectáreas entre Bera, Lesaka, Urruña, Biriatu e Irun.

«Esta máquina se utilizará para las labores forestales a realizar en el ámbito municipal de Bera, principalmente para la limpieza de caminos vecinales, pistas forestales, pastos y zonas en las que se deben adoptar medidas de prevención de incendios», explican.

La compra se ha realizado dentro del proyecto denominado 'Berako bideak garbi'. Se trata d eun preyecto que se se ha llevado a cabo en el marco de la ayuda 7119.01 PEPAC Navarra y Desarrollo Local Participativo 2023-2027 gestionada por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

La inversión en maquinaria ha sido de 111.320 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  5. 5 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  6. 6

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  7. 7 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 La nao San Juan vuelve a la vida
  10. 10 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento de Bera adquiere un tractor para limpiar pistas forestales

El Ayuntamiento de Bera adquiere un tractor para limpiar pistas forestales