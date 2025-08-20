Ayudas para el tratamiento con el método Petö a menores de 16 años con daños neurológicos

El Departamento de Salud que ofrece ayudas para el tratamiento con método Petö dirigido a personas menores de 16 años con daños neurológicos, para el que destinará 122.064 euros. Las solicitudes pueden presentarse durante el próximo mes de septiembre.

Salud convoca esta subvención destinada a costear, total o parcialmente, el tratamiento con el método Petö a personas menores de 16 años diagnosticadas de parálisis cerebral o procesos neurológicos afines, recibido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, ambos inclusive.

La subvención alcanzará, al menos, para financiar a cada persona beneficiaria un ciclo base del tratamiento, que alcanza un importe de 1.182 euros.

Con el objetivo de mejorar la equidad en la percepción de la subvención, en caso de que la suma de las cantidades solicitadas fuera superior a la disposición presupuestaria existente, se prorrateará entre todas las personas beneficiarias, de forma que cada una de ellas reciba el mismo porcentaje sobre el gasto realizado. Asimismo, quedarán exentas del prorrateo aquellas personas que pertenezcan a una unidad familiar en la que durante los años 2024 y/o 2025 cualquiera de sus miembros hubiese sido víctima de violencia de género, o contase con una renta de inclusión social o renta garantizada.

En 2024 fueron 37 las personas beneficiarias de estas ayudas, que percibieron una ayuda media de 3.100,91 euros.

Las solicitudes de subvención se podrán presentar desde el 1 hasta el 30 de septiembre, ambos incluidos, preferentemente de manera telemática a través del apartado de tramitación de la ficha correspondientedel Catálogo de Servicios del Gobierno de Navarra en Navarra.es.